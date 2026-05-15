冷氣機｜關機直接按停超錯？網友教善用送風防發霉 解決機體異味
冷氣關機方式錯了，可能會養出一堆霉菌！一名女網友分享，近期更換家中冷氣時，拆開舊機竟發現內部佈滿霉菌，甚至平常使用時就會飄出異味，讓她當場嚇壞。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在社群平台「Threads」表示，安裝師傅提醒，許多人使用冷氣後直接關機，其實會讓冷凝水殘留在機體內，再加上灰塵累積，久而久之就會變成霉菌的培養皿。
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這名女網友透露，師傅建議冷氣關機前，應啟用「防霉」或「送風」功能，讓機體內部保持乾燥，而部分新型冷氣具備自動防霉機制，關機後會持續送風約20分鐘，降低濕氣殘留；若是較舊款機型，也可以手動切換送風模式約15分鐘，再關閉電源，效果是一樣的。
貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，指出：
「其實防霉時效性太短作用不大，不如關機前送風一小時來的實在」
「送風1-2小時就可以了」
「關機前可以手動轉送風吹15分鐘以上，同時加開除濕機，不然送風期間室內濕度會到60%以上」
「記得配合除濕機，因為濕氣會被吹出來，你室內又會變潮濕了」
「我都關機後，設定送風一小時」
此外，清洗冷氣的業者，也曾在Threads分享，若家中冷氣遙控器沒有「機體防霉」按鈕，記得在關冷氣前開送風30分鐘，讓冷氣裡面的水氣蒸發一些，冷氣比較不會發霉。
夏季天氣炎熱，不少人都會開冷氣來消暑。一名女網友分享，家中的冷氣機遙控器，可以立在底座然後放在桌上，完全不需要釘在牆上，看起來彷彿就像是無線電話插在充電座上的樣子，讓她直呼「第一次知道可以這樣放」。
對此，不少網友都大讚長知識，紛紛回應：
「抱歉……活了32年第一次學到這個生活小常識」
「我真的會為了這個遙控器，換跟妳一樣的冷氣喔」
「跟妳一樣的遙控，本來也想要試試看」
「我們家都這樣放欸」
「我以為很多人知道欸，我之前就會這樣塞了，好像之前就看過影片還是什麼的」
「買日立第5年了，謝謝妳告訴我」
「我也是最近淘汰舊冷氣才知道……因為之前安裝人員都把架子固定在牆壁上」
「天兒！我以為這是廢物，還把它丟了」
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