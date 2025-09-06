冷氣機｜抽濕模式耗電很大？日本實測「這模式」才令你交最多電費

高溫潮濕的天氣，許多人每天都開着冷氣冷氣機降溫，有些人可能會好奇，使用冷氣的「抽濕模式」消耗的電力是否會比一般冷房模式高，但其實在某些情況下，開冷氣的抽濕模式的電費可能比您想像的划算。



根據日本《FINANCIAL FIELD編集部》報道，冷氣冷氣機抽濕功能主要分為三種類型：「弱冷房抽濕」、「再熱抽濕」及「混合抽濕」。

弱冷房抽濕

是最普遍的模式，根據富士通（Fujitsu）官網指出，弱冷房抽濕是指冷氣機在抽濕模式下，以較弱的冷氣來降低室內溫度和濕度的功能。這種模式可以看作是冷氣的「弱化版冷房模式」，在降低濕度的同時，也能稍微降低室內溫度，但降溫效果不如直接使用冷房模式強。

再熱抽濕

是日本特定高級冷氣機種才有的特殊抽濕模式，它在抽濕的同時，會將抽濕後的冷空氣加熱，再送回室內，避免室內溫度大幅下降，但相對地，此模式會比一般抽濕模式更耗電。

混合抽濕

是一種在抽濕的同時將接近室溫的空氣送回房間，以避免過度冷卻的功能。它與再熱抽濕相似，但其特點在於將抽濕後的冷空氣與房間空氣混合以調節溫度。因為不會重新加熱空氣，所以相比再熱抽濕，消耗電力得以降低。

使用冷氣「抽濕」和「冷房」，哪一種的電費更高？

東京電力針對不同冷氣機運轉模式進行耗電量調查，據日本國家公平交易委員會公佈的標準，在目前日本每度電費31日圓的情況下，設定溫度為24℃並運行1小時，各自的電費分別為：

冷氣冷房：14.9日圓／每小時

弱冷房抽濕：5.6日圓／每小時

再熱抽濕：20.2日圓／每小時



另外，假設每天開冷氣機12小時，計算一個月（30天）的電費如下：

冷氣冷房：14.9日圓×12小時×30天＝5364日圓

弱冷房抽濕：5.6日圓×12小時×30天＝2016日圓

再熱抽濕：20.2日圓×12小時×30天＝7272日圓



結果顯示，在設定溫度24度、每天運轉12小時的情況下，弱冷房抽濕反而最省電，每月電費僅需2016日圓。再熱抽濕模式每月電費高達7272日圓，比一般冷房模式多出1908日圓。

台灣經濟部能源署也曾在Facebook發文表示，冷氣的抽濕模式可看作「弱冷房」模式，能降溫抽濕，但效果沒冷房強。而冷房模式，比抽濕模式降溫更多、抽濕量更大，也更耗電。

經濟部能源署指出，「微濕悶熱，可選抽濕模式，省電又不會太冷。濕度過高，可先開冷房，快速降低濕度，感覺太冷，再調高溫度或切到抽濕就好。」

