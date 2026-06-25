兒童發展遲緩｜一文看清政府支援、初步與深入評估項目及跟進支援

兒童發展遲緩有甚麼評估程序？母嬰健康院、衞生署兒童體能智力測驗中心的評估有甚麼分別？深入評估會測試甚麼項目？以下整合香港兒童發展遲緩的評估支援服務及程序，家長可作參考。



兒童發展評估服務

學前的階段（約0至6歲）是兒童身心發展最迅速且關鍵的時期之一。這段時間的發展，無論是語言表達、動作協調，還是社交與學習能力，都會對兒童日後入學及生活產生深遠的影響。

兒童發展評估主要針對0至6歲（包括學前及初小階段）的兒童，評估的主要目的是透過系統化及科學化的方法，識別兒童是否存在發展遲緩或其他發展障礙，從而提供適切的診斷、建議及介入服務，以支援兒童的整體發展。

評估結果亦有助家長及教師了解兒童的強項及需要，從而制定合適的教養及教學策略，為兒童提供更具針對性的支援。

第一步：初步評估

如家長或教師發現兒童在行為、學習、語言或社交方面持續出現困難，便需要多加關注及跟進。就政府服務而言，家長可以直接向衞生署母嬰健康院尋求協助，毋須任何轉介。

‧ 母嬰健康院「兒童發展監察計劃」

現時母嬰健康院提供「兒童發展監察計劃」服務，目的是了解、觀察或評估接受服務的0至5歲孩子在不同領域的發展，包括大小肌肉活動、語言溝通、社交與遊戲技巧、日常自理及視覺與聽覺等，從而作出適當的建議。

健康院亦透過多元化的健康教育資源，讓家長對子女的成長發展及需要有更多認識。在有需要時，健康院醫生會轉介兒童到衞生署兒童體能智力測驗中心作進一步評估或相關專科作跟進。

‧ 衞生署兒童體能智力測驗中心

除母嬰健康院外，衞生署兒童體能智力測驗中心亦接受註冊西醫、臨床心理學家或教育心理學家的轉介，讓有需要的兒童能獲得適切的評估及支援。在完成預約後，兒童體能智力測驗中心的初步評估會由具備相關經驗的護士進行，主要目的是了解兒童的整體發展狀況。

在評估過程中，護士會收集兒童於不同範疇的資料，包括成長發展進程、健康狀況、學習與行為表現，以及家庭環境等，以全面掌握其發展情況。

初步評估後安排合適跟進

經護士初步評估後，兒科醫生、臨床心理學家及相關治療師等專業團隊會根據初步評估所得的資料及問卷結果進行個案分析，並為兒童安排合適的評估服務。例如言語治療師主要評估兒童的語言理解及表達能力。

職業治療師着重感覺統合及日常生活技能；物理治療師負責評估大肌肉動作發展及身體協調能力。

臨床心理學家則評估認知功能及行為表現；而兒科醫生則提供整體健康評估及醫療診斷。各專業人員會從不同角度評估兒童的發展情況，以確保評估結果全面而準確，從而制定適切的支援方案。

學前的階段（約0至6歲）是兒童身心發展最迅速且關鍵的時期之一。這段時間的發展，無論是語言表達、動作協調，還是社交與學習能力，都會對兒童日後入學及生活產生深遠的影響。（PhotoAC）

第二步：轉介作深入評估

兒童體能智力測驗服務會運用標準化及專業的工具，全面檢視兒童在不同發展範疇的能力，其中較具代表性的是「香港學前兒童綜合發展量表」，當中涵蓋認知、語言、社交、小肌肉、大肌肉、視覺感知能力，以及早期認讀及識數技巧等多個核心範疇，以全面評估兒童的整體發展水平。

‧ 遊戲互動評估發展能力

除了標準化測試外，評估過程亦會透過遊戲及自然互動情境，觀察兒童的即時反應及實際表現。

例如透過拼圖或砌積木，觀察兒童的手眼協調、小肌肉運用、解難能力及專注程度；透過看圖講故事或問答遊戲，評估其語言理解及表達能力；而簡單桌上遊戲則有助了解兒童能否理解規則，以及面對輸贏時的情緒反應，以掌握其社交互動及情緒調節能力。透過這些多元方式的評估方法，便能更全面地反映兒童在日常生活中的實際表現。

‧ 家長訪談

在兒童發展評估過程中，家長訪談是一個不可或缺的重要環節。透過訪談，評估人員能深入了解兒童自出生以來的發展背景，包括懷孕與出生情況、早期發展里程碑以及健康紀錄，從而更全面掌握兒童的整體成長歷程，而不僅局限於評估當下的表現。

此外，由於正式評估通常在短時間及特定的環境中進行，故未必能全面反映兒童在不同情境下的行為表現，家長訪談便能補充兒童在家庭中的日常行為、社交互動及情緒反應，使評估結果更全面及貼近真實情況。透過訪談，相關資料亦有助專業人員掌握兒童的家庭環境及教養方式，以制定更合適及可行的介入建議。

另一方面，家長訪談亦有助促進家長參與，並建立與專業人員之間的合作與互信關係。總括而言，家長訪談不僅是收集資料的過程，更是連結兒童、家庭與專業評估的重要橋樑，有助提升評估的準確性。

評估結果及跟進

評估結果內容一般包括比較兒童的發展狀況與實際年齡、分析兒童各發展範疇的強項和弱項，以及判斷他們是否存在發展遲緩或特定發展障礙，同時亦會建議兒童是否需要進一步跟進或接受專業治療。

這些資訊均有助家長及專業人員全面了解兒童的發展狀況。值得注意的是，評估的目的並不是要標籤某類兒童，而是透過專業分析找出其需要支援的地方，從而制定合適的介入策略及發展方向，以幫助兒童在不同範疇中獲得最適切的成長支援。

第三步：制訂康復及教育支援方案並定期跟進

兒童體能智力測驗服務在完成評估後，會根據兒童的個別需要制訂康復和跟進計劃建議，並轉介他們至其他適當的服務，以跟進治療，並接受訓練及教育支援（例如教育局）。

評估後的跟進建議通常涵蓋多方面的支援措施，例如安排言語治療以提升語言與溝通能力，或進行職業治療以改善專注力及感覺處理能力。

此外，專業人員亦會提供居家訓練建議，讓家長在日常生活中能持續配合及支援兒童的發展。透過定期覆診及跟進，專業團隊可檢視介入成效及適時調整訓練方向，確保支援措施切合兒童的成長需要。

資料來源：消費者委員會