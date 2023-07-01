發展遲緩｜如何幫助發展遲緩青少年適應學習步伐與改善自理能力

發展遲緩的青少年在生理、情緒、語言、自理能力等方面的發展較一般同齡人緩慢，他們吸收新技能、知識的能力比較慢，需要通過不斷地練習，才能掌握到當中的技巧。儘管在成長中會面對很多挑戰，但只要為他們提供適當的指導和支持，他們也能發展自己的潛能。

作者：香港中華基督教青年會專職醫療護理部 職業治療師梁凱怡



發展遲緩的表現特徵

發展遲緩是一種由於神經系統問題而導致青少年在生理、認知、語言、社交或情緒上的發展相對於同齡人士而言緩慢或滯後。青少年發展遲緩的情況因人而異， 通常包括學習上的困難，例如需要一對一長時間的指導才能掌握新的學習內容；或者自我照顧技能不足，需要額外的提示和訓練才能完成穿脫衣服、整理衣物、洗澡等日常生活活動。

他們需透過反覆的練習和學習，才能掌握特定的技能和概念，使他們在成長過程中面臨著重大的挑戰。因此，及早識別和安排治療以預防進一步惡化是十分重要。

（PhotoAC）

提供適當的指導和支持

為了幫助這群青少年更好地適應學習步伐和改善自理能力，家長和教育工作者應先了解青少年的個性和特點，從而提供適切的生活環境和支援。家長和教育工作者可按青少年的需要，與他們共同設訂明確的學習目標及執行計劃，並利用各種圖表及圖像建立日常生活時間表，包括上學時間、完成功課時間及娛樂時間等。

這種視覺安排可幫助青少年更有效地組織自己的日常生活和學習，給他們一種可預測和可控制的感覺，減少焦慮和壓力。另外，可提供適切獎勵及正面而具體的讚美，有助他們建立自信心和自尊心，增強學習動機。

總括而言，通過適當的支持和指導，會有助發展遲緩的青少年克服困難、發展潛力。

《本文資料獲香港中華基督教青年會授權轉載》

作者：香港中華基督教青年會專職醫療護理部 職業治療師梁凱怡