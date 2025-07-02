別嫌老師多事！孩子若發展遲緩　及早做評估免錯失「黃金早療期」

孩子初接觸校園生活，從家裏的小霸王到必須學着分享、遵守規定，是很大的挑戰。



一段時間後，有的孩子適應良好，能乖乖跟隨老師的指令、和同學相處也融洽；有的孩子則仍在努力，還有些孩子，直到升上小學仍橫衝直撞。

幼兒園老師有話要說

可能有些家長遇到過，幼兒園或小一老師時常與自己聯絡、反映孩子的狀況，甚至建議帶孩子去做評估，然後擔心得不得了，覺得覺得怎麼會這樣......

一名台灣幼兒園老師早前在Facebook私密社團《幼兒園大小事》中表示：「如果你也曾經被老師約談，或是老師曾經請你帶孩子去評估，請你心平氣和的看完下面這篇文吧！」

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只是想幫助孩子

「老師請我帶孩子去評估，是不是要在我的孩子身上貼標籤？」許多家長不禁憂慮地如此想。

事主分享，自己在一個班級的經營中，難免會發現那些比較特別的孩子；每次都要觀察很久，才會跟家長開口請家長帶孩子去評估。

「不過我不是因為要幫孩子貼標籤，而是希望幫助家長了解孩子，希望藉由專業醫療人員、家長、專業的特教老師和自己來幫助孩子，僅僅如此而已！」

這樣做能得到甚麼？

「你知道老師發現一個孩子有狀況，跑一次流程需要寫多少評估報告資料嗎？」事主詢問眾網友。

醫院需要填寫一至二份評估表，學校需要填寫三份（巡迴輔導申請表、教育需求檢核表、鑑定安置申請表），後續還有每學期的期初會議、期末會議、與社工交涉、轉銜......每一個步驟都不輕鬆！

她表示，光是學校需要的資料，自己就需要用掉至少三個午休時間才能完成。

「你想問這樣老師能得到甚麼？老師得到的只有更了解孩子，知道該用甚麼方式來引導孩子。」

評估不等於貼標籤！

事主也指出，如果你孩子的老師願意提醒你，請好好珍惜這樣真心的老師！如果不是出自於愛，沒有一個老師會喜歡這樣找自己的麻煩。

「評估不是幫孩子貼標籤，只是幫助那些需要被幫助的孩子而已。」

說完，她表示自己桌上還有一份評估報告等着要完成：「希望每個孩子都能在被愛、被理解中快樂成長！」

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網友：謝謝有您這樣細心的老師

一位也是幼兒園的老師表示：「真的沒有老師喜歡找自己麻煩，是出自於愛孩子希望他/她能更好，跟上其他同儕，不然未來到了國小甚至之後出社會，辛苦的不是我是孩子自己啊。」

網友也留言：

．「我的三位孩子，都有進行語言評估。一開始滿害怕孩子被貼標籤，當孩子對於講話更有信心，我才發現我的擔心是多餘的。」

．「評估真的不代表甚麼，沒問題我們心安，有問題我們即時安排課程刺激，讓孩子可以跟上大家的腳步，未來差距才不會越來越大。」

．「真心認同謝謝願意發聲的老師！要說出請家長帶去鑑定其實要要很大的勇氣跟承擔力；口氣不對，態度不對都會造成親師誤會，而最辛苦的還是年幼無法說明白的孩子。」

．「往好的方面去想，遇到問題就幫助孩子解決，相信孩子會越來越好的，辛苦用心的老師們」

．「不管誰想給孩子貼標籤，家長自己不貼才是最重要！」



早療越早開始越好

評估有很多種，可能是發音問題（例如構音異常）、可能是某方面的發展遲緩，也可能是對孩子過動/自閉的評估，爸爸媽媽總是對第一個寶貝寄予厚望，結果被老師建議去做評估，難以接受......

台灣馬偕兒童醫院兒童神經科資深主診醫生陳慧如指出，若針對發展遲緩問題，6歲以前是所謂的「黃金早療期」，而3歲前是腦部快速發育期，腦部可塑性很強，透過合適的訓練與學習，能讓療育效果更加明顯。

而根據美國於90年代提出的研究，在0〜3歲接受早期療育，所付出的1元成本，可抵3歲之後的7〜10元。就投入成本來說，越早投入、負擔越少；就療育效果而言，越早開始，效果越好。

所以爸爸媽媽不要緊張，也不要因逃避而錯失了治療黃金時間；先找到合適的醫生為孩子做評估，需不需要治療、上課由專業醫生判斷，無須太杞人憂天。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「老師建議帶孩子去評估，我的孩子是不是被貼標籤了？」幼兒園師真心話：請好好珍惜這樣的老師！】