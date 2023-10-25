親子活動｜行路易跌發展遲緩幼兒可玩簡單遊戲　在家訓練核心肌群

小朋友行路易跌，或者有單腳站不穩、發展遲緩的問題，可以如何改善？護士媽媽Vivian分享了簡單又能訓練核心肌群的活動，小朋友只要夠2歲半就能玩，可以在家邊玩玩具邊進行，將訓練融入遊戲、融入生活。

資料來源：護士Vi媽三小火



對於小朋友在家鍛練，姿勢和動作的準確度不用要求太高，最重要的是讓他們願意玩。遊戲途中，不經意就能鍛練核心肌群。家長也可自由變化成其他有趣的遊戲。這次分享過去下雨的週末，我在家和孩子玩了簡易版的「倫敦橋」，玩法如下。

簡易版：倫敦橋

讓孩子雙手支撐地面，用腳趾和雙手去承受體重，再配合London bridge is falling down 的兒歌，和將玩具車放在孩子的「倫敦橋」下行走。三小火玩倫敦橋都能維持好一陣時間。

*姿勢和動作準確度不用要求太高

進階版：花生波

這是在兒童物理治療做過的梳心肌群訓練。可以配合花生波，由大腿位置做支撐點，單手按地支撐，另一隻手做簡單的小任務，例如把木柱放進洞洞板、放錢幣入盒等等。

方法一：花生波的效果會最好，因為可以前後滾動，輕鬆移動支撐點，而孩子身體不會跌落地。

方法二：我家中沒有花生波，所以用了沙灘波代替，把球放氣大約5分之1，再躺在上面也能有差不多的效果。不過球型難度也高一點，需要用額外力去維持平衡，大家可因應家中物料和孩子的承受程度，來調節訓練的難易度。將訓練融入遊戲、融入生活，每日做少少，堅持一定有得益。

《資料及相片獲護士Vi媽三小火授權轉載》