內地嬰幼兒紙尿褲含有毒物質甲酰胺　長期接觸恐損肝腎及生殖系統

內地多個品牌的嬰幼兒紙尿褲，被驗出含有毒物質「甲酰胺」，如果嬰幼兒長期貼身使用，恐怕影響生殖系統，更有機會引致慢性肝腎，甚至影響發育。涉事品牌包括美國金佰利旗下的「好奇」（Huggies）、內地品牌「碧芭寶貝」及「Babycare」。品牌亦就事件作出回應。



內地嬰幼兒紙尿褲驗出有毒物質

內地多個品牌的嬰幼兒紙尿褲被檢驗出含有毒物質，若嬰幼兒長期貼身使用有毒產品，恐影響生殖系統，更有機會引致慢性肝腎，甚至影響發育。內地媒體《經濟參考報》報道指，許多家長在社交平台反映，孩子使用特定品牌的紙尿褲後，出現臀部紅腫及破潰等症狀，直至轉用其他品牌才有好轉。

該媒體委託專業實驗室檢測市面上多個品牌的紙尿褲成分，結果顯示部分產品不同程度上都檢出甲酰胺等有毒物質，其中包括美國金佰利旗下的「好奇」（Huggies）、內地品牌「碧芭寶貝」及「Babycare」等多個品牌的嬰幼兒紙尿褲。

為進一步驗證檢測結果，記者亦購買了嬰幼兒紙尿褲產品，送往第三方專業檢測機構，進行甲酰胺等物質的單獨檢測，最後檢測結果亦與之前的實驗室檢測結果大致吻合。

內地多個品牌的嬰幼兒紙尿褲，被驗出含有毒物質「甲酰胺」，如果嬰幼兒長期貼身使用，恐怕影響生殖系統，更有機會引致慢性肝腎，甚至影響發育。（Freepik）

甲酰胺被歐盟列為生殖毒性物質

甲酰胺是一種無色透明的有機溶劑，廣泛應用在工業生產，此成分被歐盟歸類為1B類生殖毒性物質，對人類生殖系統有潛在風險，被列為需要高度關注的物質。而內地的《化妝品禁用原料目錄》更列明，禁止在化妝品中添加甲酰胺。

長期接觸可影響發育 損害生殖系統及造成慢性肝腎

甲酰胺在室溫下揮發速度較慢，若在密閉或通風不足的環境中長期釋放，可能造成持續低濃度接觸。甲酰胺可透過皮膚接觸被人體吸收，長期低劑量接觸會影響發育，長期累積更有機會造成生殖系統損傷和慢性肝腎損傷，孕婦及嬰幼兒應特別避免接觸該物質。

嬰幼兒血液及尿液中驗出甲酰胺

山東省公共衛生臨床中心質譜研究與臨床應用中心亦針對事件，為日常使用紙尿褲的嬰幼兒進行檢測。中心從合作醫院兒科部門，選取百多份嬰幼兒血液及尿液樣本進行檢測。結果發現，許多在樣本中都檢出甲酰胺成分，檢出量亦偏高。

隨後，記者亦穿戴同一品牌的嬰幼兒紙尿褲作測試，在穿戴一夜後，記者血液中的甲酰胺濃度飆升近一倍。

不過，內地現行的《紙尿褲第1部：嬰兒紙尿褲》標準中，暫時未有將甲酰胺列為檢測項目，亦未有訂明相關限量要求。

涉事品牌作出回應 否認產品添加甲醯胺

1.Babycare

涉事品牌亦有作出回應，Babycare發表聲明表示，公司的紙尿褲產品都嚴格遵循現行國家標準。公司已主動依據歐盟法規的要求對紙尿褲進行檢測，檢測結果均為未檢出甲酰胺。由於國內暫未有統一檢測標準，公司已主動聯絡相關媒體，要求提供樣品來源、檢測方法及依據，以便核實報道內容。同時，品牌已委託多家第三方權威檢測機構，對全線紙尿褲產品進行獨立抽檢，並全程進行公證。

2.Huggies

「好奇」Huggies亦於官方微博發布聲明，表，經第三方權威機構檢測，其紙尿褲產品未檢出甲醯胺，各項指標符合內地嬰兒紙尿褲相關國家標準。品牌強調重視公眾回饋，正主動聯繫《經濟參考報》合作的檢測機構，覆核相關檢測方法。同時亦已經委託多家第三方檢測機構對全系列產品進行獨立抽檢，並全程公證。

3.碧芭寶貝

碧芭寶貝回應已就相關報道第一時間啟動專案核查。品牌強調，旗下嬰幼兒紙尿褲均按國家母嬰用品標準生產，出廠前經多重合規檢測；目前報道所涉樣本來源、檢測環境及流程仍未與品牌完成核驗，暫未能判定樣本真實性及代表性。

品牌已主動聯絡涉事檢測機構，並申請第三方權威複檢，同時全面排查原料、生產線、倉儲等環節。若家長使用產品後發現嬰兒皮膚不適，可聯絡官方客服跟進，後續亦會公開複檢結果。