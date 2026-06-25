內地嬰幼兒紙尿褲含有毒物質甲酰胺　長期接觸恐損肝腎及生殖系統

撰文：阿言
出版：更新：

內地多個品牌的嬰幼兒紙尿褲，被驗出含有毒物質「甲酰胺」，如果嬰幼兒長期貼身使用，恐怕影響生殖系統，更有機會引致慢性肝腎，甚至影響發育。涉事品牌包括美國金佰利旗下的「好奇」（Huggies）、內地品牌「碧芭寶貝」及「Babycare」。品牌亦就事件作出回應。

內地嬰幼兒紙尿褲驗出有毒物質

內地多個品牌的嬰幼兒紙尿褲被檢驗出含有毒物質，若嬰幼兒長期貼身使用有毒產品，恐影響生殖系統，更有機會引致慢性肝腎，甚至影響發育。內地媒體《經濟參考報》報道指，許多家長在社交平台反映，孩子使用特定品牌的紙尿褲後，出現臀部紅腫及破潰等症狀，直至轉用其他品牌才有好轉。

該媒體委託專業實驗室檢測市面上多個品牌的紙尿褲成分，結果顯示部分產品不同程度上都檢出甲酰胺等有毒物質，其中包括美國金佰利旗下的「好奇」（Huggies）、內地品牌「碧芭寶貝」及「Babycare」等多個品牌的嬰幼兒紙尿褲。

為進一步驗證檢測結果，記者亦購買了嬰幼兒紙尿褲產品，送往第三方專業檢測機構，進行甲酰胺等物質的單獨檢測，最後檢測結果亦與之前的實驗室檢測結果大致吻合。

內地多個品牌的嬰幼兒紙尿褲，被驗出含有毒物質「甲酰胺」，如果嬰幼兒長期貼身使用，恐怕影響生殖系統，更有機會引致慢性肝腎，甚至影響發育。（Freepik）

甲酰胺被歐盟列為生殖毒性物質

甲酰胺是一種無色透明的有機溶劑，廣泛應用在工業生產，此成分被歐盟歸類為1B類生殖毒性物質，對人類生殖系統有潛在風險，被列為需要高度關注的物質。而內地的《化妝品禁用原料目錄》更列明，禁止在化妝品中添加甲酰胺。

長期接觸可影響發育　損害生殖系統及造成慢性肝腎

甲酰胺在室溫下揮發速度較慢，若在密閉或通風不足的環境中長期釋放，可能造成持續低濃度接觸。甲酰胺可透過皮膚接觸被人體吸收，長期低劑量接觸會影響發育，長期累積更有機會造成生殖系統損傷和慢性肝腎損傷，孕婦及嬰幼兒應特別避免接觸該物質。

嬰幼兒血液及尿液中驗出甲酰胺

山東省公共衛生臨床中心質譜研究與臨床應用中心亦針對事件，為日常使用紙尿褲的嬰幼兒進行檢測。中心從合作醫院兒科部門，選取百多份嬰幼兒血液及尿液樣本進行檢測。結果發現，許多在樣本中都檢出甲酰胺成分，檢出量亦偏高。

隨後，記者亦穿戴同一品牌的嬰幼兒紙尿褲作測試，在穿戴一夜後，記者血液中的甲酰胺濃度飆升近一倍。

不過，內地現行的《紙尿褲第1部：嬰兒紙尿褲》標準中，暫時未有將甲酰胺列為檢測項目，亦未有訂明相關限量要求。

涉事品牌作出回應　否認產品添加甲醯胺

1.Babycare

涉事品牌亦有作出回應，Babycare發表聲明表示，公司的紙尿褲產品都嚴格遵循現行國家標準。公司已主動依據歐盟法規的要求對紙尿褲進行檢測，檢測結果均為未檢出甲酰胺。由於國內暫未有統一檢測標準，公司已主動聯絡相關媒體，要求提供樣品來源、檢測方法及依據，以便核實報道內容。同時，品牌已委託多家第三方權威檢測機構，對全線紙尿褲產品進行獨立抽檢，並全程進行公證。

2.Huggies

「好奇」Huggies亦於官方微博發布聲明，表，經第三方權威機構檢測，其紙尿褲產品未檢出甲醯胺，各項指標符合內地嬰兒紙尿褲相關國家標準。品牌強調重視公眾回饋，正主動聯繫《經濟參考報》合作的檢測機構，覆核相關檢測方法。同時亦已經委託多家第三方檢測機構對全系列產品進行獨立抽檢，並全程公證。

3.碧芭寶貝

碧芭寶貝回應已就相關報道第一時間啟動專案核查。品牌強調，旗下嬰幼兒紙尿褲均按國家母嬰用品標準生產，出廠前經多重合規檢測；目前報道所涉樣本來源、檢測環境及流程仍未與品牌完成核驗，暫未能判定樣本真實性及代表性。

品牌已主動聯絡涉事檢測機構，並申請第三方權威複檢，同時全面排查原料、生產線、倉儲等環節。若家長使用產品後發現嬰兒皮膚不適，可聯絡官方客服跟進，後續亦會公開複檢結果。

內地女童玩拼豆疑觸電身亡　接連出意外熨斗無認證電壓超標存風險網購兒童毒膠拖鞋塑化劑超標　醫生警告恐致性早熟及呼吸系統疾病網購廉價嬰兒衫或含致癌物影響免疫系統　專家教7招避開毒衣服毒貼紙甲醛超標害3歲女童爛臉　醫生揭這些網紅玩具都有毒：別買研究揭快時尚童裝用含鉛染料　顏色越鮮豔越毒隨時損害大腦健康3歲女童吸入閃粉中毒呼吸困難缺氧留後遺症　了解中毒症狀及影響
親子
親子熱話
育兒
嬰兒健康
初生嬰兒
嬰兒
嬰兒用品
尿片