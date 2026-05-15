【鄧明儀:幸福育兒】習慣邊寵邊鬧孩子？ 嚴重或摧毁孩子一生

相信沒有一個世代的家長，像這個世代的精神分裂！既不想當高壓的「虎爸」、「虎媽」，又怕自己變成溺愛子女的「水母媽」、「貓爸」，希望努力學做讓孩子愈玩愈聰明的「海豚父母」，偏偏又敵不過媽媽谷裡被三姑與六婆指點的壓力。

本文作者：資深傳媒及親子教育工作者 鄧明儀



美國著名教育心理學家Michele Borba就把林林總總的怪獸家長，整理為7大致命型：有圍繞在孩子身邊清除障礙物的「直升機父母」，有無視孩子正常發展的「溫室型父母」，有無論身或心都過度保護孩子的「偏執型父母」，有從不設定規範的「朋友型父母」，有單憑孩子的成績來衡量自己的「裝飾型父母」，有只處理眼前問題而不顧長遠教養的「OK繃型父母」，還有凡事支配的「外包型父母」。

像好友M老來得子，是典型的直升機 X 溫室型父母。M一方面很怕兒子犯錯及缺乏照顧，無時無刻都徘徊在他身邊，總之事事著他要甚麼就給甚麼，「我個仔要天上嘅月亮，我都會買俾佢。」另一方面卻又無視兒子的正常發展，沒日沒夜強迫他早學多學。兒子就是M的全世界，並在不知不覺間對孩子上了癮；可憐11歲的兒子只有生理長大，心靈卻像個長大不的「巨嬰」。

我們身邊都不乏這種混合型父母，習慣邊寵邊鬧，一邊用綿花糖去滿足孩子，另一邊廂又會拿著鞭子恐嚇孩子，結果在過度的物質與過份的嘮叨下，輕則養成悲觀、自私、依賴或不感恩的孩子，重則摧毁孩子的一生。說到底，無論是哪一類型的父母，最重要的是，反覆提醒子女其存在意義，讓孩子愛自己。

資深傳媒及親子教育工作者

作者簡介

【幸福育兒：鄧明儀】資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」，原題為「上了『孩子癮』的父母」。