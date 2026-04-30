【鄧明儀:幸福育兒】阿德勒正向教育 善用犯錯機會教育孩子品格

俗語說：「識人好過識字。」育兒路上我換句話說，小朋友讀書寫字不是最重要，最重要的是：「學識做人好過學識寫字。」我指的學做人，是要像《荷蘭小英雄》故事裡的小男孩，勇敢而無私地把小手指戳進堤壩的小洞，阻止大堤壩潰堤；要像英國鐵娘子戴卓爾夫人般，有一顆竭盡所能去幫助下一代超越上一代的心。

本文作者：資深傳媒及親子教育工作者 鄧明儀



很記得《卡爾.威特的教育》書中寫道：「不能培養孩子辨別能力的學校，只能成為庸人匯集的場所。那樣的學校只不過是一個兜售學問的零售店，教員僅僅是其中的一個店員。儘管他們大多數都在盡職盡責地銷售教育學、語言學、博物學等知識，但你從這些授課中絲毫感受不到創造力。」威特認為，孩子是否擁有優良的性格，比任何事情都來得重要。

同樣，對我來說，孩子是不是神童、是否學識淵博並不重要，重要的是他有沒有被培養一顆「正向」的心──準備面對新挑戰、樂於給他人讚賞、關心別人的生活、願意幫助他人、勇於承擔責任、怕造成別人困擾、會考慮他人感受、有接受討論的胸襟、為他人成功而高興、願意作出改變及不亢不卑地學習等，這樣的孩子長大成人後，更能得到社會大眾的喜愛，很大程度上也決定著他將來無限的成就。

這與美國著名兒童心理學家及教育家魯道夫‧德瑞克斯所提倡的「阿德勒正向教育」如有類同。正向教養主張不懲罰也不獎賞孩子，反過來善用孩子犯錯的機會，來教育孩子的品格與能力。德瑞克斯認為，父母無法保護孩子免於人生苦難，因此必須避免溺愛與盲目的讚美，更千萬不要幫孩子做他們能夠自行完成的事，而是透過充分的關注與鼓勵，讓他們思考如何解決問題並為人生做好準備。「想要養育更好的孩子，父母就必須成為更好的教育家。」進入孩子的學習世界，共同擁有一段浪漫的養育時光吧！

資深傳媒及親子教育工作者

作者簡介

【幸福育兒：鄧明儀】資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」，原題為「阿德勒正向教育」。