雪櫃收納神技大公開！烘焙紙代替塑料預處理　食材這樣放保鮮2周

日常生活大家對健康一定不要掉以輕心，除了時刻注意消毒、清潔，入口的食物也要更加嚴謹。



最近全網超火的韓國主婦無塑料雪櫃收納，我們就可以借鑑。包含了雪櫃清潔、食材預處理和收納，不僅環保，還更衛生。一起學起來吧~

無塑料雪櫃收納

懶人包：教你無塑料冰箱收納方法（點擊圖片瀏覽）

每次整理前，會清空雪櫃，先對雪櫃進行清潔。她的方法是噴灑檸檬清潔劑，並擦拭。

整理前，先噴灑檸檬清潔劑，並擦拭。（YouTube@아지Aji살림_Housewife Story）

檸檬不僅有清潔的作用，而且味道清新。如果想要更省心，還可以直接用廚房濕巾。

韓國醬料使用較多，根據日常儲存量，選擇大小不同的透明玻璃密封罐收納，隔絕空氣，長久儲存，既環保，又能一目瞭然地了解種類和存量。

用透明玻璃密封罐儲存醬料，一目了然，而且隔絕了空氣，有助於長久儲存。（YouTube@아지Aji살림_Housewife Story）

韓國餐桌上怎麼能沒有小菜？因為有孩子，所以這位主婦儘量不使用塑料，醃製好的小菜會分別儲存在不鏽鋼和陶瓷收納盒中。

小菜放入不鏽鋼喝陶瓷容器中儲存（YouTube@아지Aji살림_Housewife Story）

生肉按照每次使用的量切塊，用烘焙紙分別包裹，放在一個收納盒中收納。每次使用只拿一塊，避免多次解凍、食物污染。

大蔥因為味道，所以很多人不放入雪櫃，但是會造成還沒吃完就乾掉的情況。

蔥白切段、晾乾或用廚房紙包裹，保存在收納盒或收納罐中放入雪櫃。在不鏽鋼收納盒中，大蔥能保存2周。但是也要提醒大家不能囤太多哦~

蔥葉切末，放在收納盒中，方便隨時取用。

處理好的蔥葉放在不鏽鋼收納盒裡儲存。（YouTube@아지Aji살림_Housewife Story）

大蒜做好預處理，做飯也能省下不少時間。一種方法是先將蒜泥分塊，然後凍起來。

大蒜平鋪在不鏽鋼盤裡，用叉子切成塊。（YouTube@아지Aji살림_Housewife Story）

另一種方法是先把蒜泥凍成整塊，再切塊，然後放入收納罐中儲存。

大塊黃油，先按照每一餐的用量切成小塊，然後放入收納盒，再放入雪櫃。烘焙紙剪小夾在中間，方便每次取用。

Tip：如果黃油需求不大，還是買一餐一小塊的更方便、新鮮。

大塊黃油切成小塊，收納盒內排好放入雪櫃。（YouTube@아지Aji살림_Housewife Story）

還有一些體積比較大的乾貨類食材，比如海帶、紫菜等，就可以選用食用級別的紙袋收納。

體積較大的乾貨類食材用紙袋收納。（收納王子）

打掃完雪櫃，處理好食材，就完成了攤開和分類，接下來就是收起來。

儘量把材質統一、尺寸統一的收納盒、收納罐放在一起，這樣雪櫃才不會雜亂。

而且要把最先要吃掉的食材放在外邊，更方便拿取。

如果實在記不住自己都買了些什麼，可以學習這位主婦，把購買食材以及存放位置記錄在手機，方便記住儲存位置，也避免重複購買。

將雪櫃的食材以及位置記錄在手機裡，防止忘記或重復購買。（YouTube@아지Aji살림_Housewife Story）

無塑料收納的關鍵，是食材的預處理。中國家庭雖然每次採購很多，但並不習慣預處理。

其實，做好食材預處理，不僅方便保存，還會節省做飯時間。

收納的方式有很多種，收納的工具更是千千萬，如何能利用身邊物品進行環保收納、讓收納更有意義，就需要我們在日常生活中多觀察、多思考了。

