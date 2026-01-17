雪櫃收納神技大公開！烘焙紙代替塑料預處理 食材這樣放保鮮2周
日常生活大家對健康一定不要掉以輕心，除了時刻注意消毒、清潔，入口的食物也要更加嚴謹。
最近全網超火的韓國主婦無塑料雪櫃收納，我們就可以借鑑。包含了雪櫃清潔、食材預處理和收納，不僅環保，還更衛生。一起學起來吧~
無塑料雪櫃收納
懶人包：教你無塑料冰箱收納方法（點擊圖片瀏覽）
每次整理前，會清空雪櫃，先對雪櫃進行清潔。她的方法是噴灑檸檬清潔劑，並擦拭。
檸檬不僅有清潔的作用，而且味道清新。如果想要更省心，還可以直接用廚房濕巾。
韓國醬料使用較多，根據日常儲存量，選擇大小不同的透明玻璃密封罐收納，隔絕空氣，長久儲存，既環保，又能一目瞭然地了解種類和存量。
韓國餐桌上怎麼能沒有小菜？因為有孩子，所以這位主婦儘量不使用塑料，醃製好的小菜會分別儲存在不鏽鋼和陶瓷收納盒中。
生肉按照每次使用的量切塊，用烘焙紙分別包裹，放在一個收納盒中收納。每次使用只拿一塊，避免多次解凍、食物污染。
大蔥因為味道，所以很多人不放入雪櫃，但是會造成還沒吃完就乾掉的情況。
蔥白切段、晾乾或用廚房紙包裹，保存在收納盒或收納罐中放入雪櫃。在不鏽鋼收納盒中，大蔥能保存2周。但是也要提醒大家不能囤太多哦~
蔥葉切末，放在收納盒中，方便隨時取用。
大蒜做好預處理，做飯也能省下不少時間。一種方法是先將蒜泥分塊，然後凍起來。
另一種方法是先把蒜泥凍成整塊，再切塊，然後放入收納罐中儲存。
大塊黃油，先按照每一餐的用量切成小塊，然後放入收納盒，再放入雪櫃。烘焙紙剪小夾在中間，方便每次取用。
Tip：如果黃油需求不大，還是買一餐一小塊的更方便、新鮮。
還有一些體積比較大的乾貨類食材，比如海帶、紫菜等，就可以選用食用級別的紙袋收納。
打掃完雪櫃，處理好食材，就完成了攤開和分類，接下來就是收起來。
儘量把材質統一、尺寸統一的收納盒、收納罐放在一起，這樣雪櫃才不會雜亂。
而且要把最先要吃掉的食材放在外邊，更方便拿取。
如果實在記不住自己都買了些什麼，可以學習這位主婦，把購買食材以及存放位置記錄在手機，方便記住儲存位置，也避免重複購買。
無塑料收納的關鍵，是食材的預處理。中國家庭雖然每次採購很多，但並不習慣預處理。
其實，做好食材預處理，不僅方便保存，還會節省做飯時間。
收納的方式有很多種，收納的工具更是千千萬，如何能利用身邊物品進行環保收納、讓收納更有意義，就需要我們在日常生活中多觀察、多思考了。
相關閱讀：雪櫃收納-食物正確存放防菌滋生-雪櫃6管理法生食熟食最佳位置
【本文獲「收納王子」授權轉載，微信公眾號：shouna_prince】