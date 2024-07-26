收納｜怎教孩子實踐「斷捨離」？「3條問題」便知哪些物品可丟掉

總是無法斷捨離，也許以下三技巧，能讓你不再當個囤物媽媽！



無論是男性或女性，想要一鼓作氣來斷捨離的方法只有一種，就是篩選必要的物品，並將過多的廢物丟棄。（Canva）

你是不是看着滿屋的雜亂，卻怎麼也提不起勁來收拾！其實，大部分人不想動手整理家務的主要原因，就是我們當下擁有的空間、時間和體力，不足以處理因一味儲存，而導致數量過多的物品啊。

但是，無論是男性或女性，想要一鼓作氣來斷捨離的方法只有一種，就是篩選必要的物品，並將過多的廢物丟棄。

斷捨離，擁有更多時間空間與體力

只要東西減少，就能擁有寬敞的空間，過着舒適的生活，何樂而不為！除了不必再多花費時間收拾與打掃，更不會因此耗費體力。

生活中、情感上要斷捨離，真的不容易啊！但是，是不是厭倦了當一個囤物控，不妨從以下三點做起，也就是找到對現在的自己而言，「必要的東西」、「適合的東西」以及「讓自己心情好轉的東西」，只要養成這個習慣，就可以不再受到「不能浪費，所以不能丟掉」這句話的束縛。

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掌握「要、適、快」三原則

徹底執行斷捨離的兩大就是「現在」和「自己」，同時也是絕對不能違背的。

首先，我們可以用「現在的自己」做為衡量基準，透過以下三個問題，挑選出留在身邊的物品。

問題1：這件物品是否必要（要、不要）

問題2：這件物品是否適合（適、不適）

問題3：這件物品是否讓我感到快樂（快、不快）



實踐這三個步驟的要點，並非要突然選出「要、適、快」的物品，而是依序由「不要、不適、不快」來刪除，藉此詢問自己與物品間的關係。也就是說，首先捨棄對於現在的自己「沒有用的東西（不要）」，接着再去除「不適合的東西（不適）」，最後才是刪掉「不喜歡的東西（不快）」。

只要透過這三個步驟，可以找到對現在的自己而言「必要的東西」、「適合的東西」和「讓自己心情好轉的東西」，現在就開始動起來吧！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：斷捨離三技巧！掌握「要、適、快」原則，收納物品不再難分難捨】