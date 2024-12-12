家居收納｜即學3招幫屋企換季！膠箱、櫃桶配「這法寶」更易分類

撰文：媽媽寶寶
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換季收納有助於節省空間，媽媽們更能輕鬆地透過居家冬換季，營造一個清爽舒適的居住環境。

即學冬日家居收納換季3招：（按圖了解）

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隨着冬季即將來臨，不只是衣物以及保養需要換季，其實居家用品更需要進行收納和整理，才能確保生活環境的整潔和順序。其中換季收納有助於節省空間，媽媽們更能輕鬆地透過居家冬換季，營造一個清爽舒適的居住環境。以下就提供3招居家換季技巧，讓你更有效率地創造美好居家環境。

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1. 斷捨離，是第一步

居家換季真的是考驗媽媽的收納功力！不只要將過季的物品妥善收納起來，同時也要妥善處理即將使用的衣物和用品。其中第一步就是要進行「斷捨離」好，好好審視每一樣物品是否真的需要，還是只是出自己的各種習慣而留下來的呢。

以最多的衣物來說，如果已經一段時間沒有使用過，或者已經不合身，甚至已經破損老舊，這就是丟棄或捐贈的最好時機。另外，小孩的用品更是隨着年齡增長必需隨時淘汰添新，尤其是玩具，針對那些猶豫不決、不知道是否要丟棄的，不妨跟孩子設立一個期限吧，如果在期限內還是沒有使用，表示就可以轉贈給需要的人了。

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2. 聰明收納，不妨貼上標籤

不同類型的物品，就需要不同的收納方式！面臨冬季即將到來，是拿出厚重的棉被的時候，而其他襪子、帽子或圍巾等配件，則可以選擇多隔板抽屜幫助分類整理，使抽屜看起來井井有條。建議選擇抽屜或櫃子時，要特別注意材質性和耐用度，確保能夠承受重物而不變形。

另外，為了統一風格的收納盒和衣架，使空間看起來更加整齊，不妨為收納箱或抽屜貼上標籤，尤其孩子的用品種類繁複多樣，如此一來才能更加快速識別存放的物品。

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3. 擺放位置，也很重要

妥善規劃儲物空間，是提升使用便利性和實用性的重要關鍵，居家換季這時候建議把最常頻繁使用的物品放在容易取用的位置。比如視線齊平的架子上或是視線所及的地方，就能迅速地拿取。

另外，多功能家具也是發揮空間管理的技巧， 選擇具有儲物功能的家具，包括從帶有抽屜的床架或具有隔層的櫃子下手，就能輕易提升儲物空間，還能按照物品類型和使用頻率進行分類擺置，讓每次出門不像打戰一樣，迅速整理從容出門。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：居家換季主婦必學超強3技巧 ! 加碼5好物推薦，幫你輕鬆收納整理一次完成

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