大掃除可轉運？專家教聯想性收納法　斷捨離竟有助求子成功！

歲末年終許多人開始大掃除，準備迎接新的一年，面對家中積累雜物，到府整理師廖心筠在《毛利小姐變有房》節目中分享「聯想性收納法」，輕鬆找出收納物品邏輯，告別胡亂囤積。



「人生不順遂時，可試著進行斷捨離，會發現深埋雜物底下的真實自己，再度發光發熱。」廖心筠在節目中分享幫助客戶經驗，有人因此考試順利、求子成功......好好斷捨離、告別雜亂過去，為新的一年注入正能量。

平日養成斷捨離 減少囤積與浪費

「斷捨離」這項「減法生活」態度，源自日本家庭主婦山下英子、她出書對斷捨離註解：「斷」是斷絕物品誘惑，從一開始就不輕易把物品帶回家；「捨」是捨棄多餘廢物，將不會用到的物品清理；「離」則是回歸心態面，脫離物慾執著。

面對年節大掃除，廖心筠認為，日常中落實斷捨離，才不會在過年一次面對過重負擔。廖心筠過去在百貨公司擔任櫃姐，每天面對消費誘惑，但她透過「空間限制數量」限制自己，例如：衣櫃塞不下，就堅持買一件丟一件避免購物過度。「很多人會囤積備品，卻沒有精算數量，回過頭發現過期時，反而造成更多浪費。」

過年前，許多人都開始著手進行居家整理（今周刊提供）

聯想性收納法 整理有邏輯不忘記

廖心筠認為，家中收納處都應有固定對象，例如：書櫃放書、衣櫃收衣服，一旦發現一個收納處開始堆放不同類型物品，就必須意識到該開始進行整理。

廖心筠常協助客戶養成「聯想性收納法」，將物品依照大小、輕重、顏色分類，讓物品與使用習慣產生聯結，幫助家人輕鬆找到物品。「如：五斗櫃，以輕重來分，上層放輕量內衣褲襪子、下層放較重的牛仔褲。或用身體聯想，櫃子上半部放上半身衣服，下半部放下半身褲襪。」

「使用聯想性收納，讓全家輕鬆建立收納習慣，而不是找不到東西都問媽媽。」家中有小朋友，也可利用顏色分類方便記憶，例如：用彩虹漸層排列衣物收納順序，讓小朋友能輕鬆找到物品。「收納需有邏輯，否則每次收東西都像洗掉錄音帶，下次仍然想不起來收在哪裡。」針對家中抽屜過深或空間過大情況，她建議可買分隔盒或透明收納袋，手動建立收納邏輯性，前方放當季用品，後方放過季用品，使用透明工具方便看到內部物品，可大幅提升找尋物品效率。

處理食物快速 大型物品增加成就感

廖心筠建議，如果不知從哪裡開始著手，可從食物開始。過期食物有明確理由丟棄，快過期不想吃食物也可轉送坊間剩食中心，避免食物浪費。

接著可從家中大型物品著手，例如：紙箱、無法維修家具，無論清運處理或更換擺設角度，都能快速看見騰出空間後的變化，增加整理成就感。而難以回收或清運物品，她推薦透過地方社團、二手平台送出或轉售，「在乎物品殘值可透過轉賣，但往往快速處理掉，才能真正解放自己。」

廖心筠表示，一般整理超過2小時專注度會打折扣，建議平時就可天天進行整理，「用5分鐘收拾好桌上紙筆、半小時整理鞋櫃......」不要給自己太大壓力，想要一次性整理好所有東西，有時反而可能因未達到進度而焦躁。

「人生不順遂時，可試著進行斷捨離，你會發現深埋雜物底下，真實的自己，再度能發光發熱。」廖心筠分享過去幫助客戶經驗，有人在到府整理後考試就過關、或求子不順夫妻，更換多年未更換床包後就順利懷孕。她認為，整理空間不僅是物理層面改變，更能帶給人生正能量。

相關閱讀：收納不等於左塞右塞-即學7大技巧-實踐-二八原則-為空間留白👇👇👇

+ 17

延伸閱讀

2026隔熱紙透光率法規！前擋70%、前側窗40%最快這時上路，舊車要重貼嗎、合格隔熱紙怎麼挑？

你為何變成老闆

【本文獲「今周刊」授權轉載。】