月餅優惠2026｜5大月餅推介開心果+榛子朱古力口味送ToyStory盲盒

月餅優惠2026｜今年多間品牌都推出特色月餅禮盒，有卡通角色聯乘月餅、反斗奇兵月餅禮盒。以下持續更新中秋月餅優惠，可以趁優惠入手送禮，如抽飛行里數、享早鳥優惠低至58折，部分禮盒更附送限定精品。



2026中秋月餅推薦

月餅優惠2026【1】望月月餅｜限定聯乘四大IP｜早鳥優惠77折起

望月推出全新5款流心口味月餅，包括：流心榛子朱古力、流心開心果、流心黑芝麻、奶茶及流心咖啡。望月今年更舉行「望月賞里大抽獎」，送出飛行里數。凡於香港官方網店單一惠顧滿港幣500元，即可獲得抽獎名額一個。

1. 流心榛子朱古力月餅- 4件禮盒裝：早鳥價 $178 正價 $228

2. 港式鴛鴦特別版套裝 - 4件禮盒裝（流心奶茶月餅2件+流心咖啡月餅2件）：早鳥價 $188 正價 $238

3. 流心開心果月餅 - 4件禮盒裝：早鳥價 $188 正價 $238

4. 流心黑芝麻月餅 - 4件禮盒裝：早鳥價 $178 正價 $228

5. 流心奶黃月餅 - 4件禮盒裝：早鳥價 $178 正價 $228

6. 流心抹茶月餅 - 4件禮盒裝：早鳥價 $178 正價 $228

7. 榴槤奶黃月餅 - 4件禮盒裝：早鳥價 $208 正價 $258

8. 陳皮紅豆月餅 - 4件禮盒裝：早鳥價 $168 正價 $218

9. 流心奶黃月餅 Pompompurin 特別版套裝 - 4件禮盒裝：早鳥價 $198 正價HK$258

10. 流心奶黃月餅 褲褲兔Opanchu Usagi特別版套裝 - 4件禮盒裝：早鳥價HK$198 正價HK$258

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月餅優惠2026【2】半島酒店月餅｜中秋月餅禮盒｜早鳥優惠

半島於2026年推出新作，糅合趣味設計、低糖珍稀茶香與精緻典雅的燈籠造型珍藏禮盒。凡於2026年6月22日至7月31日期間於官網訂購，可享多項早鳥優惠。凡選購任何六盒半島經典口味月餅，可享九折優惠及免費送遞服務。購買中秋禮品滿5,000港元或以上，即可獲贈影青瓷花口碟禮盒，數量有限，送完即止。

1. 半島酒店迷你奶黃月餅 – 8個：售價$488

2. 半島酒店迷你奶黃小月餅 – 9 個：售價$388

3. 半島酒店迷你奶黃及白蓮蓉月餅 – 8個：售價$498

4. 半島酒店迷你奶黃及茶香月餅 – 6 個：售價$398

5. 半島酒店迷你低糖茶香白蓮蓉月餅 – 4個：售價$328

6. 半島小熊迷你奶黃及朱古力月餅 – 6個：售價$398

7. 半島酒店七星伴月 - 8個：售價$748

8. 半島酒店至臻月餅禮盒：售價$1,328

月餅優惠2026【3】Häagen-Dazs《反斗奇兵 5》雪糕月餅禮盒｜送公仔盲盒｜早鳥優惠低至58折

Häagen-Dazs™聯乘人氣動畫《Toy Story 5》（反斗奇兵 5）隆重推出限定主題雪糕月餅禮盒，「Toy Story雪糕月餅」共有四款經典口味的雪糕月餅，再配搭「巴斯光年」、「胡迪」、「三眼仔」及「翠絲」的朱古力牌，將電影經典角色融入精緻的雪糕月餅，並附送限量版盲盒公仔。凡購買指定數量禮盒，即可尊享多買多送禮遇，獲贈多款 Häagen-Dazs™ 雪糕產品優惠券及換領券，多買多送，讓中秋甜蜜加倍！

1. 「Toy Story雪糕月餅」-《Toy Story》限量版中秋毛絨公仔盲盒

即日起至7月13日：早鳥價 $178 ；7月14日至8月31日：早鳥價 $358

2. 品．復古

即日起至7月13日：早鳥價 $238 ；7月14日至8月31日：早鳥價 $268

3. 品．明月

即日起至7月13日：早鳥價 $238 ；7月14日至8月31日：早鳥價 $268

4. 品．華麗

即日起至7月13日：早鳥價 $338 ；7月14日至8月31日：早鳥價 $358

5. 堅果．脆月

即日起至7月13日：早鳥價 $328 ；7月14日至8月31日：早鳥價 $348

6. 七星．緻月

即日起至7月13日：早鳥價 $528 ；7月14日至8月31日：早鳥價 $548

7. 殿堂．瑰月

即日起至7月13日：早鳥價 $1,198 ；7月14日至8月31日：早鳥價 $1,258

8. 星．享聚 雪糕馬卡龍

即日起至7月13日：早鳥價 $338 ；7月14日至8月31日：早鳥價 $358

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月餅優惠2026【4】恆香老餅家｜兩大月餅新品｜早鳥優惠低至48折｜折上折優惠

今年中秋，恆香老餅家以「百年恆香‧一直都在」為主題，推出兩款矚目新品，包括與日本一級蛋品「新紀元．曉」聯乘的「暁の月・流心奶黃月餅」，以及醇厚濃郁「黑芝麻奶黃流心月餅」，恆香由即日起推出低至48折的「超早鳥優惠」，並準備多款皇牌熱賣組合；凡於官網訂購滿10盒或以上更可享「折上折」優惠。

1. 曉の月・流心奶黃月餅（8件裝）：早鳥價：$226（零售價：$488）

2. 黑芝麻奶黃流心月餅（8件裝）：早鳥價：$216（零售價：$468）

3. 流心奶黃月餅（8件裝）：早鳥價：$216（零售價：$468）

4. 雙黃白蓮蓉月餅（4件裝）：早鳥價：$222（零售價：$409）

5. 金華火腿伍仁月餅（4件裝）：早鳥價：$248（零售價：$438）

6. 陳皮紅豆沙月餅（6件裝）：早鳥價：$185（零售價：$328）

7. 四喜滿堂月餅（4件裝）：早鳥價：$238（零售價：$428）

8. 開心果麻糬酥皮月餅（8件裝）：早鳥價：$195（零售價：$318）

9. 香芋麻糬酥皮月餅（8件裝）：早鳥價：$170（零售價：$288）

10. 流心奶黃酥皮月餅（8件裝）：早鳥價：$170（零售價：$288）

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月餅優惠2026【5】大快活｜聯乘角落小夥伴 換購限定精品｜早鳥優惠低至7折

大快活深受歡迎的「快活團圓」雙黃白蓮蓉月餅禮盒載譽回歸，今個中秋更特別聯乘可愛爆燈的日本超人氣卡通Sumikkogurashi角落小夥伴，推出特別版迷你月餅系列，將傳統中秋滋味化作萌趣可愛的節日心意；顧客亦可以優惠價換購一系列限定精品。

1.「快活團圓」雙黃白蓮蓉月餅（4個裝）早鳥價：$199；優惠價$209（原價：$269）

2. 「快活團圓」聯乘角落小夥伴 迷你蛋黃白蓮蓉月餅（2個裝）早鳥價：$119；優惠價$129（原價：$169）

3. 「快活團圓」聯乘角落小夥伴 迷你流心奶皇月餅（6個裝）早鳥價：$199；優惠價$209（原價：$269）

4. 「快活團圓」聯乘角落小夥伴 迷你月餅系列：迷你蛋黃白蓮蓉月餅（2個裝）及迷你流心奶皇月餅（6個裝）早鳥價：$308；優惠價$328