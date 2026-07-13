小朋友暑假不補習還能做什麼？家長分享低成本行程　善用公共資源

暑假開始，不少家長陸續為孩子安排各式各樣的假期規劃。一名全職媽媽在Threads發文詢問， 家裡的小六兒放暑假了，如果沒有安排補習班或安親班（課後託管班），暑假期間還能帶孩子做哪些事情？問題引發不少家長熱烈分享自身經驗。



貼文曝光，家長們表示，除了安排旅遊、參加才藝課程外，也可以善用生活周遭不需花費太多的公共資源，例如圖書館、公園、博物館等場所；此外，也能培養孩子做家事的習慣，或利用線上App自主學習新技能。透過多元安排，即使不報名補習或安親班，「應該可以撐過一個暑假」。

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也有家長建議，如果不想花太多錢，可以視家中設備或住家附近的公共設施來安排活動：

「第一天公園，第二天探索居住地沒走過的路，第三天玩黏土，第四天游泳」

「這周文具展、下周童書展，也會玩黏土或畫畫」

「目前這幾天早上寫暑假作業、評量、幫忙做家事，下午去圖書館看書或是去公園玩，晚上才開放玩手遊」

「手作小東西或小點心、安排線上電影欣賞、參觀各種展覽，不會逼很緊，才小學就輕鬆的過」



還有人分享會藉機安排寓教於樂的戶外活動，除了公園和圖書館，再加碼博物館、動物園、海生館等可以實地探索與學習的場所：

「應該可以撐一個月」

「下禮拜要去看女王頭，一直找事情做就是」

「帶去鄰近的親水公園，無處可去時我們就在家耍廢了」

「無聊到極致的時候，會自己想辦法」



也有人提醒，要嚴格控管孩子接觸3C的時間：

「暑假作業幫他看一下難度，並規定寫完一頁能看幾分鐘平板」

「在家裡手機時間有監控時間管理，時間到就自動鎖機」



另外，有國小老師指出，暑假不一定要幫孩子報安親班，反而可以考慮上動態性營隊，例如球類、游泳等，利用難得的暑假學習運動技能，或安排家庭旅遊、走訪古蹟及親近山海，別把時間全塞滿，應保留適當空白讓孩子休息。有專家指出，孩子有能力自己規畫活動，建議家長可和孩子一起討論、事先規畫，避免暑假一轉眼就過去，虛度光陰。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】