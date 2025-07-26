兒童身高｜暑假竟是「成長樽頸期」？4原因或致孩子高得慢肥得快

暑假期間孩子可以好好放鬆，吃得好、睡得飽，是不是會長得比較快？台灣兒童內分泌科陳奕成醫生分享，研究發現，美國小學生在暑假期間的身高成長速度，反而比上學時還要慢，推測與作息變亂、飲食失衡等有關，也建議家長可以協助安排孩子的暑假生活，抓住長高黃金期。



暑假身高長得比上學時慢？可能是作息混亂、精緻糖吃太多

陳奕成醫生表示，根據2022年發表的美國研究指出，7,648位5至11歲的小學生在5年間，在學期間身高每月平均長高約0.31厘米；暑假期間則每月平均長高0.26厘米，同時BMI（身體質量指數）上升也較快。換言之，放暑假的小朋友體重增加程度超過身高的生長，不但沒有長高，反而變得更胖。

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研究團隊認為，原因可能包括：

假期作息紊亂：錯過晚上10點到凌晨2點的「生長激素黃金期」

運動量變少：戶外活動減少、久坐時間變多，對骨骼刺激不足

飲食失控：攝取太多精緻糖、零食與手搖飲料，營養不均衡

日照不足：長時間待在冷氣房，維他命D生成不足



孩子的成長速度也分季節？研究：春夏長高較快

陳奕成醫生在門診中也觀察到，孩子的成長速度有「季節節奏」，就像樹木一樣，春夏長得比較快，秋冬稍慢一些。丹麥一項針對760名8至11歲健康兒童的研究結果顯示，春季孩子平均每月可長高0.63厘米，到了秋冬則降至每月0.48厘米，差距明顯。

為甚麼春夏會長得比較快？專家認為，首先是春夏日照充足、時間長，可幫助人體合成維他命D，刺激兒童的骨骼成長發育。戶外活動增多也讓孩子運動量增加、吃得更多，都有助於加快生長速度。褪黑激素調節變化也是原因之一，春夏天黑得晚、睡得早，可以刺激生長激素的分泌峰值。假期睡眠品質變好、不易中斷，睡眠時長可能拉長，也有利於夜間生長激素的分泌。

合理安排暑假作息 別讓放鬆反變成長障礙

暑假沒有課業壓力，是調整作息的好時機。陳奕成醫生建議，要讓孩子動得夠、睡得早，可安排每週至少3至5次的中強度活動，並在晚上10點前入睡。飲食方面尤其要減少含糖飲料和人工甜食，也要多曬太陽，白天應安排30分鐘以上的戶外活動。他也提醒家長，不要讓放鬆的假期變成孩子成長的障礙，而是可以透過合理的作息安排，一起幫孩子把握每一個成長的關鍵時刻。

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