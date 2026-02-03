兒童近視｜6歲男童沉迷手機近視飆400度　醫親授6招預防度數加深

「我怎麼也沒想過近視發展這麼快！」在湖南郴州愛爾眼科醫院的專家門診裏，6歲男孩小悦（化名）的媽媽滿臉懊悔。原本只是輕微視力下降，短短兩年時間，孩子的近視度數竟飆升至四百多度，這讓忙於工作的她追悔莫及。



據了解，小悦長期由爺爺奶奶照看，老人對電子產品的管控較為寬鬆，孩子經常長時間玩手機。

兩年前，家人發現小悦看東西時總愛眯着眼睛，帶到醫院檢查後確診為低度近視。但小悦家人當時覺得「現在小孩近視很常見」，加上孩子年紀小戴鏡也不舒服，便沒有採取任何干預措施，任由其發展。

直到小悦看遠處物體越來越模糊，家長才趕緊帶他前往郴州愛爾眼科醫院就診。檢查結果讓全家人大吃一驚：

小悦右眼近視425度、左眼400度，右眼眼軸22.96mm，左眼22.79mm，三級視功能70弧秒。



郴州愛爾眼科醫院副院長兼視光科及小兒眼科主任羅招娣院長介紹，6歲兒童正常眼軸平均為22.46mm，小悦的眼軸已明顯偏長，而眼軸每增長1毫米，近視度數可能增加200-300度。若再不及時干預，小悦成年後極有可能發展為超高度近視，面臨視網膜脱離、黃斑變性等嚴重併發症風險，不僅影響生活和擇業，甚至可能導致視力不可逆損傷。

結合小悦的年齡、近視度數、眼軸長度及視功能情況，羅院長為其量身定製了個性化近視控制方案。方案以「多維度協同干預」為核心：

首先進行精準光學矯正，為小悦配置具有近視控制功能的鏡片，從源頭延緩近視進展；其次開展針對性視功能訓練——這不僅能幫助改善他的立體視覺功能，還能優化眼部調節能力，而調節功能異常（如調節滯後、調節痙攣）是加速近視進展的重要因素，穩定的調節功能能有效輔助延緩近視發展，同時輔以低濃度阿托品滴眼液輔助防控，每晚睡前規範使用。

除此之外，羅院長還特別向小悦媽媽細緻叮囑了日常守護的關鍵要點：

1. 一定要讓孩子堅持全天戴鏡，間斷戴鏡反而會加重近視發展；



2. 每3-6個月帶孩子複查一次，通過動態監測屈光發育和眼軸變化，及時調整防控方案，不讓近視有「偷偷進展」的機會；



3. 平時要多留意孩子的用眼狀態，嚴格控制近距離用眼時間，少讓孩子看電子產品，記得遵循「30分鐘遠眺10分鐘」的用眼節奏，讓眼睛能及時放鬆；



4. 儘量保證孩子每天不少於2小時、每周累計14小時的日間戶外活動，充足的自然光照，能有效延緩近視發展，多帶孩子曬曬太陽、適量運動，對眼睛和身體都有益；



5. 幫孩子優化閲讀環境，保證照明充足，平時多提醒孩子遵守「一拳、一尺、一寸」的讀寫姿勢原則，養成良好的用眼習慣；



6. 注意孩子的飲食營養均衡，少讓孩子吃甜食，為眼部健康提供充足的營養支持。



得知兒童普通近視經科學防控每年增長可控制在50度以內，而未干預的兒童，每年增長可達100-150度後，小悦媽媽的後悔之情更甚。她表示已深刻認識到高度近視的危害，決定將孩子接到身邊親自照料，嚴格遵從醫囑做好日常防控。

近視防控不是一朝一夕的事，需要專業干預與家庭配合的長期堅持。 郴州愛爾眼科醫院副院長兼視光科及小兒眼科主任羅招娣院長

羅院長特別提醒，兒童遠視儲備監測是近視防控的關鍵前提，家長應儘早帶孩子建立屈光發育檔案，定期監測眼軸和屈光狀態。

對於近視進展較快的兒童，個性化防控方案需結合光學矯正、醫療干預、視功能訓練等多種手段，必要時可在8歲後評估，是否適合佩戴角膜塑形鏡加以控制。目前，小悦已正式啟動個性化近視防控方案。郴州愛爾眼科醫院將持續追蹤其近視度數變化，為其調整、優化近視防控策略。

在此，羅院長呼籲，家長務必重視兒童眼部健康，早監測、早干預、早防控，才能為孩子的視力健康築牢防線，近視防控千萬別等「小問題」變「大麻煩」。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】