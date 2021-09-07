放假出遊小心「無形殺手」 消毒搓手液也是空氣污染源頭？

一到假日大家都會帶小朋友四圍去，尤其到郊外呼吸新鮮空氣，但原來新界空氣也不一定「新鮮」，懸浮粒子、揮發性有機化合物等空氣污染物分分鐘超標！立即跟住園境設計師鄭律韻Melody走訪港九新界，捕捉空氣污染的源頭吧！



Melody以Dyson空氣質素偵測背包收集數據，走訪她日常工作及消閒的行程，由西面的屯門到中環，往東行到深水埗及沙田。

都市峽谷效應加劇空氣污染

疫情襲港一年多，作為家長固然十分關心個人和環境衞生，但要保持身體健康，空氣質素也非常重要！Melody帶著Dyson研發的空氣質素偵測背包走訪港九新界，背包內置的智能感應器可偵測懸浮微粒和有害氣體，評估周遭的空氣質素。

大家都不難想像，市區的空氣污染較嚴重，原因是市區樓宇密集，將路邊排放物困在一定空間內，造成「都市峽谷效應」，因此Melody經過中環十字路口時，汽車廢氣導致PM2.5水平急升，而大排檔的油煙也是PM2.5的源頭。

但是令人驚訝的是，原來使用消毒搓手液會釋放揮發性有機化合物VOC，造成空氣污染？即看Melody實測港九新界的空氣質素和空氣污染源頭！

+ 9

通風環境減污染物

疫情肆虐，我們時常用酒精搓手液消毒雙手，但原來會增加空氣中的揮發性有機化合物含量，造成健康隱患，人們吸入高濃度揮發性有機化合物，短時間會感到頭痛、噁心，而長期吸入更會傷害肝臟、腎臟、大腦和神經系統，並增加致癌風險！

酒精會釋出揮發性有機化合物？（unsplash）

Melody經過這次體驗後不禁表示：「我們其實可以控制接觸到空氣污染的機會。我沒有想過使用消毒搓手液會增加污染，而在食肆內逗留亦會接觸更多PM2.5。以後我會更注意室內和戶外的個人習慣，嘗試減少接觸污染源。」

當我們使用清潔劑洗滌室內空間，或使用搓手液以防止細菌滋生時，VOCs釋放可能會達到峰值。這些VOCs產品可能包含丙酮、二甲苯和甲醛。帶有鬆木等香氣的傢具釋放到空氣中亦會產生反應，形成新的化學物質。這是我們時常忽視了的另類空氣污染。 香港理工大學土木及環境工程學系李順誠教授

▼▼▼即看更多室內空氣污染源頭及避免方法▼▼▼

+ 8

家居必備 Dyson二合一空氣清新機

除了減少去車多人多的市區外，留意室內空氣質素也十分重要，畢竟我們有90%以上的時間留在室內，每天吸入受污染的空氣將會對身體造成慢性傷害！

Dyson二合一空氣清新機採用新式固態甲醛偵測技術，可捕捉和消滅99.95%小至0.1微米塵埃微粒、致敏原、甲醛和揮發性有機化合物，而且有風扇功能確保室內空氣循環，慳位又寧靜，性價比超高！