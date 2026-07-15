別讓孩子輸在不會表達　善用曼陀羅九宮格整理想法　改善語無倫次

以下內容節錄自《99%的孩子輸在不會表達》。



上閱讀課時，我經常會遇到「話很多」和「會說話」的孩子，但這兩者截然不同。前者說話經常會毫無頭緒，或是不斷重複同樣的話。這時，我通常會先安靜聽完，再幫助孩子整理內容，好好重新表達。例如：

「你們知道什麼是太空垃圾嗎？」

「我知道！太空垃圾，嗯……就是說在外太空有很多垃圾。像人造衛星會有碎片。嗯……有些用完的東西就變成垃圾，像人造衛星任務完成後，就變成垃圾。嗯……聽說還會撞在一起。」



孩子高舉雙手，發言鏗鏘有力，很容易讓人覺得他很會說話，但仔細聽就會發現，其實都是重複的內容，於是，原本專心聽的其他孩子也開始分心。

孩子高舉雙手，發言鏗鏘有力（AI生成圖片）

那麼，上述例子中的孩子，為什麼會說得七零八落？因為他沒有事先想好，而是想到什麼就說什麼。這時，大人很容易會叫孩子「慢慢說」，但孩子根本不知道要怎麼說，所以光是這樣提醒，其實幫助並不大。相形之下，不如先聽完孩子的話，從內容一邊提問，一邊幫助孩子整理思緒。

「簡單介紹一下什麼是太空垃圾。」

「就是被丟在外太空的垃圾。」

「有哪些？」

「例如已經沒有作用的人造衛星。另外，還有太空人遺失的物品或從火箭分離出來的碎片。」

「原來如此，那太空垃圾會製造出什麼問題？」

「有時會互相碰撞。如果與人造衛星相撞，在地球上的我們可能就沒辦法看電視，也不能用全球定位系統。」



孩子想表達的內容，同時混雜了什麼是太空垃圾、太空垃圾有哪些種類，以及會造成哪些問題等不同資訊，所以才會說得亂七八糟。

但如果把問題一步步拆開來提問，不管是正在說話的孩子，還是正在聽的人，都會更容易整理內容。

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其實，在閱讀課裡，我一直讓孩子反覆這樣練習。不斷透過細拆問題、重新整理，再引導孩子重新表達，久而久之，孩子也能慢慢學會更有條理的表達自己的想法。

為了幫助孩子練習，我也會教他們使用「曼陀羅九宮格」。這種方法源自於日本設計師從佛教曼陀羅獲得的靈感，因此也被稱為「曼陀羅表格」。

後來，日本棒球選手大谷翔平提到，自己會利用曼陀羅表制定目標與計畫，這套方法才廣為人知。

曼陀羅是一種利用九宮格整理思考的工具。

首先，在最中間的格子寫下核心目標，然後在圍繞著核心目標的8個方格，分別寫下為了實現核心目標的次目標。在這些次目標之外，再繼續依次畫出方格，寫下更細節的目標，最後總共可以制定72個目標。雖然是幫助實現目標的工具，但如果善加運用，其實很適合拿來整理想法。

我會從上頁的表格中，只取出中間的九宮格。接著，讓孩子在中間寫下想說的主題，再完成剩下的8格。以剛才討論的太空垃圾為例，一共有8格，不一定要填滿，只要寫下想說的就行。

重點是細部項目的排序，要按照順序說。只要寫下關鍵詞，其他內容則是即興發揮就好。因為，如果提前把要說的話全部寫下來，說話時會像朗讀一樣，反而顯得不自然。

一開始，可以把曼陀羅畫在紙上，一邊看，一邊說，不過不能每次都依賴表格，要慢慢練習在開口前，先在腦海中浮現曼陀羅的畫面，用思考來整理內容。接著，再照著順序說出來。

接下來，請讓孩子自己試試看。無論主題是什麼都可以，只要在中間的格子寫下想說的主題，再把細部項目寫進周圍的格子即可。切記，標注編號，按照順序來說就會很有條理。

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《99%的孩子輸在不會表達》書本封面（大是文化授權使用）

書名：99%的孩子輸在不會表達



作者簡介：吳賢仙，長年致力於兒童閱讀與表達教育，擁有26年的教育經驗，持續思考「孩子為什麼說不出來」。她始終相信：「閱讀、寫作、說話與思考，不只是學習能力，更是孩子未來生活的力量。」

為了成為更好的教育者，而後於研究所專攻閱讀與論述教育，並長期在韓國各地圖書館與學校舉辦家長講座。同時，也為許多閱讀教育工作者規畫專業研討與培訓，希望一起尋找更適合孩子的閱讀教育方式。

多年來，她在教學現場看見許多孩子：明明有想法，卻不知道怎麼表達；明明知道答案，卻無法清楚說出口。而這些問題，往往不只是口才不好，更與孩子的思考整理能力、自我理解，以及語言結構能力息息相關。

於是，她將多年觀察與實際經驗，整理成一套結構化表達的方法，幫助孩子學會思考、說話與寫作。著有《噹噹！迷你論述》、《讓孩子自主閱讀》等多部兒童閱讀與寫作教育作品，並經營YouTube頻道《羅溫老師的閱讀教育TV》、《羅溫老師寫作》。



譯者簡介：馮燕珠，新聞系畢業，曾任記者、公關、企劃，後辭去工作隻身赴韓進修，回國後踏入翻譯界，現為專職譯者。近期譯作：《幸運大師的祕密會議》、《找到你的甜蜜點》、《我不參加媽媽聚會的理由》等。



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