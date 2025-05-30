學前教育｜訓練寶寶跟隨指令 提升認知發展及語言能力

學前教育｜各位家長，你們的孩子懂得理解你的指令了嗎？在寶寶的成長過程中，若能夠讓他們學會跟隨指令，日後對他們發展基本的執行功能很有幫助，包括提升專注力、反應抑制、記憶、情緒控制及認知等。同時能促進社交能力，還有助於建立良好的親子互動。



由於孩子在成長階段中，語言系統尚未發展完全，因此，若寶寶未有一定的語言理解能力，他們便難以理解父母的詞彙和手勢的含義，建議父母在孩子能夠簡單說出字詞後，再向孩子下達指令；其次，建議孩子有一定程度的記憶力與專注力，才能記住指令並保持專注，否則可能無法完成任務。

若父母想讓孩子完成多於一項的指令，建議先待孩子具備充足的排序能力，孩子才能理解並按照正確步驟完成多項指令，排序能力同樣是寶發展邏輯和解決問題能力的重要部分。

學習跟隨指令的階段

6-12個月：能理解簡單手勢和指令，如「過來」、「不可以」

12-18個月：學會執行單步指令，例如「把玩具給我」、「將玩具收拾」

18-24個月：能依序完成多步驟指令，如「把玩具放在桌上，然後拿杯子過來」

跟隨指令的重要性

1. 認知發展

孩子在跟隨指令的過程中，他們需理解指令的意思和執行這些指令，這種行為能夠提升孩子的工作記憶及理解能力，幫助寶寶學會解決問題，進一步提升他們完成不同任務的能力。

2. 語言發展

通過執行指令，孩子能在理解指令的同時訓練語感，有助於他們理解語言的結構和語法，增強表達能力。

3. 社交能力

當孩子學會回應指令，有助於他們培養合作精神，並增強與他人的互動和溝通技巧，這些社交技能對孩子未來建立人際關係和社交互動有正面的影響。

跟隨指令訓練

在初時訓練孩子跟隨指令時，遵循指示可能對於較小的孩子來說比較困難，父母有按照情況配合以下方法，更有效地讓訓練孩子跟隨指令。

1. 簡化指令：使用簡單、清晰的語言，避免過長的句子。

2. 配合動作：用手勢或動作輔助指令，幫助孩子理解。

3. 多鼓勵多讚揚：當孩子完成指令時，給予積極反饋，增強他的自信心和動力。