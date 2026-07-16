幼兒急救｜嬰幼兒、幼兒鯁親急救大不同　用對方法即時救命

嬰幼兒急救｜小朋友好奇心重，無論是進食時咬到較大較硬的食物，或是平時玩耍時將玩具（如積木）及其他細小物體擺入口，都有機會導致鯁親甚至窒息。一旦發生意外，家長必須保持冷靜，因為嬰兒與較大幼兒的急救方式有所不同，用對方法才能即時救命。



第一步：如何察覺阿B鯁親窒息？

每次小朋友進食，爸媽需要在旁細心觀察。要學懂分辨他們是單純嗆親還是阻塞氣道的鯁親。如果小朋友仍能發出聲音（例如哭泣、作嘔）並且有呼吸，代表氣道未完全阻塞，應讓他們嘗試自己將異物咳出來。

不過，若發現小朋友出現以下窒息徵狀，家長就必須立即採取急救措施，並報警求助：

－無法出聲說話

－出現窒息徵狀，例如面色或嘴唇變紫

－不停咳嗽但咳不出聲

－變得呆滯，甚至陷入昏迷

如發現小朋友口部有清晰可見的阻塞物，可嘗試用手指小心取出；但若看不見異物，切勿盲目亂挖，以免弄巧反拙令異物跌得更深。

各大歲數急救法

根據美國心臟協會（American Heart Association, AHA）2025年最新急救指引，研究顯示在處理氣道異物梗塞（FBAO）時，「背部拍擊」比「腹部推壓」更有效排出異物。因此，不論是嬰兒還是兒童，新指引都統一了一個極易記的原則：「永遠從背部拍擊開始！」。

一歲以下BB急救法：拍背壓胸（絕不可推腹）

針對未滿一歲的嬰幼兒，急救指引特別強調絕對不可以推壓腹部。如小朋友咳嗽弱而無力，正確做法是交替進行「拍背法5次」和「壓胸法5次」，直至阻塞物吐出：

拍背5下：讓BB面向地下，趴在大人前臂上，保持「頭低腳高」姿勢。用手掌下半部分，用力拍在BB背部兩邊肩胛骨的中間位置，連續用力拍打5下（大約1秒1下）

壓胸5下：將BB反轉平躺，在兩個乳頭中間連線對下位置，用兩隻手指向下壓5次（大約1秒1下）（註：按壓胸骨中下段能避免壓及「劍突」位置，減低肝臟破裂風險）

重複動作：持續交替這兩種動作，直至異物排出

一歲以上兒童急救法：緊記「5+5」口訣

對於一歲以上的小朋友，大人同樣應該先進行5次拍背，如果異物仍未排出，再執行5次謙烈治急救法（腹部推壓）：

步驟一：拍背法 (5次)

－ 讓小朋友站立或坐下（身體稍微向前傾），大人跪在小朋友身後，在兩塊肩胛骨之間，用手掌根部用力拍擊5次

步驟二：推腹法 (5次)

－ 大人雙手環抱小朋友腰部，一隻手握拳，另一隻手包覆拳頭，放在肚臍對上、肋骨對下的位置。然後用力向內、向上推擠5次

－重複動作：持續交替「拍背5下」及「推腹5下」，直至異物排出

背部拍擊不僅能更有效協助排出卡住的異物，同時可降低腹部推壓可能導致的內臟損傷風險。（Facebook@消防署）

如在急救過程中發現小朋友已經失去意識，家長務必立即進行CPR（心肺復甦術）並打999報警求救，爭取寶貴的黃金救援時間。

延伸閱讀：兒童安全｜居家燙傷「這4大熱源」要注意 附燙傷急救5步驟

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嬰兒心肺復甦（CPR）：「兩指神功」走入歷史

以往教導嬰兒CPR時，常建議使用食指與中指的「雙指按壓法」。但根據AHA 2025最新指引，這項「兩指神功」正式被淘汰！研究發現，傳統兩指法很難達到足夠的按壓深度。最新指引首選建議改為以下兩種手法，可更穩定及顯著提升急救成功率：

1. 雙手環抱拇指按壓法（雙拇指環抱胸廓法）

2. 單掌根按壓法（單手掌壓法）

註：指引同時建議每2至5分鐘更換按壓者，以維持按壓質素

以往為嬰兒進行CPR急救，一般都建議使用「中指及無名指施行手法」（雙指按壓法），但最新指引已不再推薦此方法。（Freepik）

預防勝於急救：從生活細節防窒息

要防止鯁親意外發生，最好的方法是從日常預防做起：

初生嬰兒：

－ 餵奶時避免過急，餵哺後必須徹底「掃風」，輕拍嬰兒背部至呼吸平順

－ 如BB發生嗆奶，應將BB的身體及頭側向一邊，讓奶水及嘔吐物流出，以免吐出物向後流入咽喉及氣管引致窒息

加固及幼兒期：

－ 進食時避免食物太大塊或太硬，亦要教導小朋友慢慢進食，避免狼吞虎嚥

－ 家長必須時刻看管，確保地上或當眼處沒有細小的硬物或危險玩具，防止小朋友亂拾物品放入口中