哈姆立克法更新！專家教「5+5」急救口訣　嬰兒鯁喉禁做腹部推壓

台灣消防署早前透過官方Facebook發布最新氣道異物梗塞急救指引，提醒民眾急救觀念已隨醫學研究進展有所調整。



根據美國心臟協會（American Heart Association，AHA）2025年最新指引，處理噎到意外時，正確順序應為「先拍背再推壓」，而非過去廣為人知的直接實施哈姆立克法。

背部拍擊不僅能更有效協助排出卡住的異物，同時可降低腹部推壓可能導致的內臟損傷風險。（Facebook@消防署）

研究證實，背部拍擊不僅能更有效協助排出卡住的異物，同時可降低腹部推壓可能導致的內臟損傷風險。消防署特別強調「5+5」急救口訣，提供民眾遇到緊急情況時的明確指引。對於成人或一歲以上兒童，施救者應先進行5次背部拍擊，若異物仍未排出，再執行5次腹部推壓，並持續交替這兩種動作直至異物排出。

針對未滿一歲的嬰幼兒，消防署特別提醒，絕對不可實施腹部推壓，正確做法是以5次背部拍擊配合5次胸部按壓的方式協助排除異物，以避免造成嬰幼兒內臟損傷。

台灣消防署同時提出判斷是否需要立即施救的重要原則：當患者仍能咳嗽或說話時，表示呼吸道尚未完全阻塞，此時應鼓勵其持續咳嗽，切勿貿然進行急救動作。然而，若發現患者已失去意識，施救者則需立即撥打999求救，並同時開始實施心肺復甦術，爭取寶貴的黃金救援時間。

此次急救指引更新，反映了醫學界對急救技術持續優化的努力，消防署呼籲民眾積極學習正確急救知識，以備不時之需。掌握正確的急救技巧，不僅能提高急救成功率，更能在危急時刻挽救寶貴生命。

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