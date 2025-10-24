小朋友鯁喉極危急　父母手足無措　熱心途人用哈姆立克法救回一命

兒童遇上異物鯁喉，後果可大可小，嚴重甚至斃命，作為父母，最好還是學會基本的急救方法。近日1名女子在網上發文，表示早前在一商場目擊驚險一幕，有父母在商場內不停大叫，並急召救護車，原來其小朋友「哽親」，父母一直拍背但毫無作用，2人手足無措，其間1名女途人見狀上前想為小朋友使用哈姆立克法，「個老豆想阻止，望住佢想推開個女人」，幸好女途人堅持進行急救，成功讓小朋友吐出異物，在場不少人鬆一口氣。最後救護員到場，但父母拒絕到醫院檢查，而樓主則在文中大讚「香港人反應真係好快好勁」。



樓主指該對父母在商場內不停大叫，並急召救護車，原來其小朋友「哽親」，父母一直拍背但毫無作用。（《寶寶大過天》劇照）

小朋友鯁喉 幸遇女途人急救

樓主在社交平台Threads分享是次所見所聞，表示日前在一商場，看到1名父親不停大叫和急召救護車，商場內眾多途人目擊其小朋友不小心「哽親」，父母不停大力拍背但沒有用，此時1名女途人立即上前打算使用哈姆立克法，意指急救者從後抱緊當事人及按壓其腹，利用雙手冋橫隔膜施壓，壓縮肺部，從而把食物排出氣管的急救法。樓主形容當時小朋友的父親還想阻止女途人，「望住佢（父親）想推開個女人」，幸好女途人堅持進行急救，成功讓小朋友吐出異物，場面非常驚險，「真係好好彩，差啲就錯過咗最黃金嗰幾分鐘」。最後救護員趕到現場，惟該對父母拒絕讓小朋友到醫院檢查。

哈姆立克法是指急救者從後抱緊當事人及按壓其腹，利用雙手冋橫隔膜施壓，壓縮肺部，從而把食物排出氣管的急救法。（《愛愛內含光》劇照）

網民籲：急救應納入必修科

樓主在帖文大讚「香港人反應真係好快好勁」，而大批網民亦留言討論，部份人質疑相關父母欠缺急救和安全意識，「點解對父母可以所有嘢都錯，阻人救，又唔去醫院check」、「哽親要用哈姆急救法，就只有黃金幾分鐘急救，父母雖然慌亂但點解要阻止人救」。部份人則建議香港學校應將急救課程列入必修課中，「所以急救應該列入中學必修課」、「唔明點解急救唔納入學校必修科」、「睇來大家都要學啲人工呼吸同哈姆立克法、可以隨時應急！」、「中學體育堂成日都自由活動，其實好應該必修急救囉」。

網民大讚女途人勇敢

許多網民就大讚施救的女途人勇敢，才得以救回小朋友一命，「個女仔好勇敢，一陣嘔唔到對父母一定賴佢」、「真係要多謝呢位女士，救返個小朋友一命，唔係都好麻煩」、「救人位女士好勇敢，好彩佢堅持救個小朋友，呢啲無知父母真係害死自己啲仔女」。

（threads＠tszcchingg）