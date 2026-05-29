兒童牙膏攻略｜如何選購牙膏？氟化物、酸鹼值、重金屬三大重點

兒童牙膏｜由寶寶一出生，家長就應每晚定時替他們清潔口腔。不過，牙膏產品在市面上琳琅滿目，應該如何為子女選擇兒童牙膏？



在嬰幼兒時期，如果能夠維持良好的口腔健康，有機會減少長大後的牙齒問題。最新國際指南表示，基本上由寶寶長出第一顆牙齒後便可開始刷牙，以減少日後患上蛀牙及牙周病等常見口腔問題的機會。

攝取過量氟化物會長出氟斑牙

不過，如果幼兒攝取過量氟化物，將來長出的恆齒可能會出現白斑，這類牙齒稱為氟斑牙。因此，家長在選購牙膏時，應選取氟化物比例為500 - 1,000ppm的兒童牙膏。

根據衛生署指引，3歲以下的幼兒應使用不多於一小薄片分量的氟化物牙膏，而3至6歲的兒童則應使用不多於一顆青豆分量；6歲以下的兒童亦應避免使用漱口水，以免不慎吞下。

如何選購兒童牙膏？

1. 閱讀包裝上成分表

部分兒童牙膏含有重金屬砷及鉛，長期攝取無機砷，有機會導致外周血管疾病、心血管疾病或高血壓。而鉛可導致貧血、消化系統病徵、腎功能受損等。家長在選購兒童牙膏，應詳細閱讀兒童牙膏包裝上的成分表。

2. 酸鹼值不低於5.5或高於10.5

由於牙膏的酸鹼值同樣會影響牙齒健康，當酸鹼值低於5.5時，牙齒的琺瑯質有機會被溶解。因此，在選購兒童牙膏時，應選擇酸鹼值不低於5.5或高於10.5的產品。

3. 選用氟化物濃度較低的牙膏

成人牙膏的氟化物比例為1,000 - 1,450ppm，而兒童牙膏則為500 - 1,000ppm。家長亦可以選購不含氟化物的兒童牙膏，此類牙膏同樣可以起到潔齒的作用，不過則未能做到強化牙齒的功效。

0至6歲幼兒清潔口腔方法

初生寶寶清潔口腔

家長在徹底清潔雙手後，可使用紗布、棉花或手帕裹著手指，蘸點白開水。然後把手指伸進寶寶口腔內，並貼著牙肉從上頜至下頜繞一個圈把上下頜抹乾淨。

當寶寶開始長出第一顆牙齒，家長便可嘗試以較柔軟的嬰兒牙刷替寶寶刷牙。初期無需使用牙膏，一律以開水代替即可。待孩子開始學會吐水後，便可以讓他使用牙膏。

2至6歲幼兒清潔口腔

在孩子踏入2歲後，可為孩子轉用刷頭長度約為兩毫子硬幣直徑的牙刷，並讓他嘗試學習自己刷牙。不過，由於小朋友的手部肌肉仍在發育階段，未能完全掌握刷牙的技巧。家長可視乎情況，為孩子他補刷牙齒一次。

正確刷牙步驟

1. 先刷全部牙齒的外側面

2. 刷所有牙齒的內側面

3. 最後刷全部臼齒的咀嚼面