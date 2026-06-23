港大調查健齒計劃共找出幼童25萬隻蛀牙 揭低收入地區蛀牙率偏高

小朋友蛀牙｜港大牙醫學院一項針對全港幼稚園學童的健齒計劃，在過去6年半竟揪出高達25萬隻蛀牙。調查更揭發幼童蛀牙情況與地區及家庭經濟狀況息息相關，深水埗及黃大仙更雙雙成為全港「蛀牙重災區」。



深水埗黃大仙成重災區

獲馬會慈善信託基金捐助的「賽馬會幼童健齒計劃」，一直為幼稚園學童提供到校口腔檢查，以防範蛀牙風險。團隊調查24/25學年全港幼稚園學童的蛀牙情況，發現低收入地區的蛀牙率明顯偏高，反映家庭經濟條件或直接影響兒童的口腔健康護理。

數據顯示，深水埗及黃大仙雙雙高達37%，成為全港蛀牙盛行率最高的重災區。反觀灣仔及中西區的蛀牙率僅為20%，為全港最低。

6年半找出逾25萬隻蛀牙

團隊在過去6年半，已為全港810所幼稚園提供到校牙科服務，惠及約19萬名兒童，期間合共發現逾25萬隻蛀牙，數字相當驚人！

不過好消息是，根據2020年9月至今年2月的數據，參與計劃的兒童蛀牙盛行率已由最初的38%顯著下降至28%，平均每人的蛀牙數目亦由1.5隻降至1隻，反映計劃有效改善兒童的牙患狀況。

除揪出蛀牙，計劃亦成功減低小朋友對看牙醫的恐懼與心理陰影，每年一次的外展「氟化氨銀（SDF）」治療，成功阻止63%的蛀牙繼續惡化；高達95%幼童在接受檢查時，沒有出現牙科恐懼或焦慮情況。

港大一項針對全港幼稚園學童的健齒計劃，在過去6年半揪出高達25萬隻蛀牙。

牙患恐增心臟病風險

港大副校長（健康）劉澤星警告，越來越多醫學研究證實，蛀牙及牙周炎等口腔問題絕對不容忽視。這些兒童時期的牙患，隨時會增加未來罹患心臟病與免疫系統疾病的風險，凸顯幼兒階段口腔保健的重要性。

醫務衞生局基層醫療健康專員彭飛舟亦強調，政府正積極推動基層醫療發展，希望將以往「重治療、輕預防」的觀念扭轉為「重預防、早發現、早治療」。家長應及早為幼童建立良好的護齒習慣，並定期在社區進行牙科檢查。