Coffee與女兒共吃食物惹批評　大方回應網民感謝關心：日後會留意

林芊妤（Coffee）近日分享與女兒共吃食物的影片，惹來網民批評。有網民質疑，此舉可能增加幼兒蛀牙或感染病毒的風險，但亦有不少人認為，與幼兒共享食物很常見，毋須過分指責。Coffee其後亦大方回應事件，感謝網民關心並表示會多加留意。究竟成人與幼兒共吃食物，有甚麼健康風險？



Coffee與女兒共吃水果惹爭議 網民批評缺衛生常識

林芊妤（Coffee）去年11月誕下小女兒，其後不時在社交平台分享照顧初生女兒的日常，以及一家人的溫馨互動。近日，她在記錄子女日常的社交平台帳號分享一段影片，片中Coffee手抱著女兒，兩人一起吃奇異果，她先是吃了幾口，之後再餵女兒。她在貼文笑稱：「我個人就好均真嘅，你一啖我一啖咪好囉，邊有可能全部你食晒嘅啫。」

結果片段引來網民批評，一名網民在Threads轉載該段影片，批評：「點解餵自己d口水比bb ? 其實係咩心態？唔係農村都咁冇衛生常識」。該網民亦補充，成人口腔帶有大量細菌與病毒，嬰兒接觸成人的唾液，可能引發蛀牙、腸胃炎或皰疹病毒（HSV）等感染。

有網民斥批評過火 Coffee大方留言回應事件

不過，許多網民認為這位網民的批評過於嚴苛，質疑他是「對人不對事」，亦有人指出不少家庭都會以相同方式餵養孩子，認為這屬於個人育兒選擇，毋須過分放大或加以指責。這名網民亦有持續回覆留言，反駁認為Coffee做法沒有問題的留言。

面對爭議，Coffee在該則貼文底下留言回應：「你講得真係啱，我深深地內疚自己竟然做左d咁既事出嚟，我下次會繼續留意一下㗎啦，好多謝你嘅意見，但我唔錯都錯咗，唯有正面地希望佢哋免疫力因為我今次既錯會從此增強咗，都多謝你咁緊張我個女既健康，佢真係幸福啦。」

她其後亦回覆其他網民，表示自己早上醒到看到這則貼文時，當刻真誠並發自內心地反省。她指自己正面看待這次事件，認為網民只是特別關心她的女兒，也有值得學習的地方，現在亦在思考要怎樣改善：

「畢竟我係全埋身餵人奶嘅媽咪，好多時候都同囡囡零距離接觸，又晚晚攬住一齊瞓，而家諗諗吓其實同佢講嘢都會怕啲口水會噴到佢會令佢感染，我諗我都係要考慮吓每一日都戴住口罩餵奶～真係好多謝佢咁好心嘅提議。」

Coffee去年11月誕下小女兒，其後不時在社交平台分享照顧初生女兒的日常，以及一家人的溫馨互動。（IG@coffee89921）

口水接觸會否傳播蛀牙細菌及病毒？

今次事件引發不少人關注，究竟成人與幼兒共吃食物，會否增加幼兒蛀牙或感染病毒的風險？

鏈球菌是造成蛀牙的主要細菌，而口腔中的鏈球菌可以透過親吻、唾液接觸等途徑傳播，增加幼兒蛀牙的風險。因此家長與其他家人應注意保持良好的口腔衛生，避免與幼兒親吻、共用餐具，亦不應讓孩子進食他人吃過的食物。

此外，成人的唾液亦有機會傳播第一型單純疱疹病毒（HSV-1）。病毒感染後可一直潛伏在體內，即使沒有生唇瘡，仍有可能間歇性排出病毒。當唇瘡發作、出現水泡，或嘴唇有刺痛、灼熱等先兆時，病毒的傳染性會較高，應避免親吻幼兒、與幼兒共用餐具、餵自己吃過的食物給幼兒，亦不要讓幼兒接觸患處。