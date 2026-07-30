Meta將更新家長監督功能　青少年對話有自殺自殘風險將通知家長

Meta宣布更新家長監督功能，加入青少年自殺及自殘風險通知功能。如果青少年在與Meta AI的對話中顯示有自殺或自殘風險，或短時間內重複在Instagram搜尋相關內容，Meta會向家長發送通知。這項功能已在部分國家推出，預計年底前擴展全球。



Meta AI新增青少年自殺及自殘風險通知功能

Meta最近加入青少年自殺及自殘風險通知功能。如果青少年在對話中顯示有自殺或自殘風險，Meta AI會引導他們聯絡危機支援熱線，並鼓勵他們向父母或其他可信的成年人求助。Meta AI亦會根據與專家共同制定的判斷標準，分析對話內容，在發現青少年可能有自殺或自殘風險時主動通知監護人。

Meta與多個家長及專家合作，制定要為哪類型的對話向監護人發出通知，例如青少年即使是暗示要傷害自己，Meta也可能會判斷為需要介入。Meta更建立一套專門的AI系統用來識別這類對話，所有被AI標記的對話，都會先交由人手審核，最後才會向家長發送通知，以免造成恐慌。

功能已在部分國家推出 年底前將擴展全球

現時這項功能已在美國、英國、澳洲和加拿大推出，預計在年底前擴展至全球。只要使用Instagram的家長監督功能，當子女與Meta AI的對話顯示有自殺或自殘傾向時，或在短時間內重複在Instagram上搜尋與自殺、自殘相關的關鍵字，家長便會收到通知。

Meta透露現正開發一項功能，當用戶與Meta AI對話顯示出有迫切的自殺風險時，Meta會聯絡緊急服務。

收緊青少年帳戶AI對話限制

另外，Meta亦收緊青少年帳戶限制。青少年帳戶會自動套用13+的內容設定，Meta AI亦會根據這項設定調整回應內容，例如拒絕進行涉及性或戀愛的對話、拒絕提供酒精飲品的製作方法，同時引導青少年用戶轉向較安全的話題。

家長可啟用更嚴格的「限制內容」設定，開啟功能後，青少年用戶在與Meta AI對話時會有更多限制，Meta AI會拒絕回應更多類型的提問。