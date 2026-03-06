埃及封禁Roblox保障兒童安全　使用者生成內容即時溝通功能存風險

埃及宣布封禁多人線上遊戲平台《Roblox》，因其不時傳出兒童遭剝削或接觸有害內容的事件。當局為防止青少年在網絡媒體傳播不良文化及行為，並保障青少年的網絡安全，決定封禁平台。



《Roblox》平台不時都傳出有兒童遭剝削或接觸有害內容的事件，早前澳洲的網路安全機構已對《Roblox》進行審查，以確保平台的安全措施能有效保護兒童安全。

埃及正式封禁Roblox

近日，埃及的媒體監管最高委員會（Supreme Council for Media Regulation，SCMR）亦關注《Roblox》中可能出現的暴力及不當內容，擔心會阻礙兒童發展。埃及當局以「對兒童安全存在風險」為由，自2月4日起正式封禁《Roblox》平台。

甚麼是Roblox？

《Roblox》是一款大型多人線上遊戲創作平台，深受兒童及青少年歡迎。用戶可以在平台裡體驗其他用戶創作的遊戲，亦可自行設計遊戲內容，創建自己的虛擬形象並與他人互動。平台設有社交互動的功能，並設有「Robux」的虛擬貨幣，讓玩家可以進行交易和創建虛擬物品。

使用者生成內容、即時溝通功能存風險

委員會表示，希望透過這項禁令，防止青少年在網絡媒體傳播不良文化及行為。有埃及參議員曾呼籲加強規管《Roblox》平台，指出使用者生成內容（UGC）及即時溝通功能，可能會令兒童更易接觸不當言語、被騷擾，或有其他潛在風險，期望相關措施能保護兒童的道德和教育價值觀。

此外，埃及總統Abdel Fattah al-Sisi亦曾於去年3月頒布指示，呼籲抵制帶有流氓文化和暴力元素的媒體及戲劇作品。上月，當局更呼籲要加強限制兒童使用手機，以保障青少年的網絡安全。