Meta香港推Instagram青少年保護措施　13+分級限制敏感及成人內容

Instagram限制｜Meta日前宣布，Instagram將在香港正式擴展「青少年帳戶」保護措施，未滿18歲用戶的帳號都會自動切換到「PG-13模式」，套用更嚴格的內容及互動限制，家長亦可開啟更高級別的保護設定，進一步限制青少年接觸不適合內容。



香港Instagram實施青少年保護措施

日前，Meta宣布Instagram在香港正式擴展「青少年帳戶」保護措施，包括適齡內容分級機制及「限制內容」設定，未滿18歲的用戶將自動納入全新參照以 13+電影分級標準的預設保護設定。現時已逐步更新內容設定，將於未來數月全面實施。

Meta亦認為應由應用程式商店一同負責用戶年齡驗證工作，從源頭加強把關，以進一步減少未成年人士接觸不適當內容，以及謊報年齡等情況。

未滿18歲的用戶將自動納入全新參照以 13+電影分級標準的預設保護設定。（PhotoAC）

Instagram 4大安全升級

1.更安全搜尋體驗

Instagram會主動隱藏及封鎖敏感話題相關的搜尋字詞，如自殺、自殘、飲食失調等，以及成人搜尋字詞，例如「酒精」、「血腥」等，系統能偵查刻意錯字、拼寫錯誤，防止用戶繞過限制規避平台審查。

未成年用戶將無法在推薦內容看到違反準則的內容，包括探索頁、Reels或限時動態等，亦不會看到追蹤用戶分享相關資訊或留言。評論區亦會自動過濾相關字眼。即使有人透過私訊傳送相關連結亦無法打開。

未滿18歲用戶的帳號都會自動切換到「PG-13模式」，套用更嚴格的內容及互動限制。（Meta）

2.限制不良互動

青少年將無法追蹤經常分享不當內容、或用戶的名稱、簡介帶有成人意味的帳戶，對方亦無法追蹤或私訊青少年用戶。平台不會再向青少年用戶推薦這類帳號，甚至增加搜尋這些帳號的難度。如果之前已經關注也會被自動移除，並無法再瀏覽這些用戶的貼文和留言。

青少年將無法追蹤經常分享不當內容、或用戶的名稱、簡介帶有成人意味的帳戶，對方亦無法追蹤或私訊青少年用戶。（Meta）

3.家長限制內容設定

家長可以選擇開啟最嚴格的內容限制模式，進一步過濾內容，甚至限制互動及留言功能。

家長可以選擇開啟最嚴格的內容限制模式，進一步過濾內容，甚至限制互動及留言功能。（Meta）

4.AI年齡防護

Meta透過AI分析帳戶線索，並逐步加入「視覺分析」輔助估算年齡，主動偵測及攔截未滿年齡的帳戶，同時簡化舉報流程，全方位加強把關。Meta AI亦預設用「PG-13模式」，AI在回覆時，都不會提供任何超出年齡限制的回應。