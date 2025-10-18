Instagram推出PG-13限制模式　未成年帳號自動過濾成人及敏感內容

相信不少人都試過在瀏覽社交平台時，原本可能只是看朋友的動態、搞笑短片，但是卻突然滑到暴力畫面、性暗示內容，甚至是危險挑戰。成人可能見到會滑走，不會受影響，但對小朋友而言，這些內容卻會影響他們的心智發展。最近Meta宣布在Instagram推出一項重大更新，所有未滿18歲用戶的帳號都會自動切換到「PG-13模式」，只顯示被歸類為「家長指引級」或以下的內容。



在5個國家實施新制度 逐步推展到其他地區

「PG-13模式」的目的是減少青少年接觸暴力、性暗示、吸毒、自殘，以及其他危險行為的內容，同時加強搜尋功能、帳號互動、AI回覆的防護。

Meta表示，會先在美國、英國、加拿大、澳洲及紐西蘭實施新制度，之後再逐步推展到其他地區。現有的未成年帳號會自動更新設定，切換到「PG-13模式」，毋需人為調整。

擴大青少年帳戶保護範圍

在帳號方面，如果系統辨認用戶經常發布未成年不宜觀看的內容，或者用戶的名稱、簡介帶有成人意味，未成年人士將無法再關注這些帳號。如果之前已經關注了就會被自動移除，也無法再瀏覽這些人的貼文和留言，也不可以私訊對方。

而這些帳號都無法再追蹤未成年用戶，也無法留言或者發送訊息。Meta強調，新措施推行後，平台不會再向未成年人士推薦這類帳號，甚至會令他們更難在Google搜尋這些帳號。

在搜尋方面，Instagram已經封鎖了與自殺、自殘、飲食失調等敏感話題相關的搜尋字詞，也阻止未成年用戶查看更多成人搜尋字詞，例如「酒精」、「血腥」等關鍵字，即刻意使用錯字、拼寫錯誤，仍然無法搜尋相關內容。

在內容顯示方面，未成年用戶將無法在探索頁、Reels或限時動態等地方，看到違反最新準則的內容。他們也不會看到追蹤的人分享這些資訊或是留言。評論區亦會自動過濾相關字眼。如果有人透過私訊傳送含有這類內容的連結，未成年用戶亦無法打開。

在AI方面，Meta已經更新未成年用戶的AI功能，將預設用「PG-13模式」。AI以後在回覆時，都不會再出現任何成人內容或青少年不宜的回應。

如果系統辨認用戶經常發布未成年不宜觀看的內容，或者用戶的名稱、簡介帶有成人意味，未成年人士將無法再關注這些帳號。（Freepik）

明年將引入家長限制功能

另外，Meta亦會於明年引入「限制內容」的功能，家長可以設定更嚴格的內容限制標準，為孩子過濾更多內容。下年更會加入限制未成年用戶與 AI 的對話的功能。