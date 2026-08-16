慳電｜炎夏開冷氣只懂睡眠模式？網民實測「Fuzzy模式」節能舒服
撰文：風傳媒
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夏日天氣悶熱難耐，要不開冷氣真的很難。
不過，隨著夏日電價變貴，要怎麼開冷氣才能省電？成了許多人關心的問題。曾有網友在ptt閒聊版上發文，「冷氣的fuzzy（「fuzzy」模式就是啟動「智慧溫控模式」）&舒眠要選哪個？」，如果是要以省電為前提，是要把兩個模式同時打開嗎？貼文一出便引起討論。
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Youtuber啾啾鞋，曾在Youtube影片中解釋過，這是源自美國數學家盧特菲‧澤德提出的Fuzzy Logic（模糊邏輯），即在判斷一件事時可以參考各種指標，不再簡單的用非黑即白的結果做判斷。而冷氣遙控器上的Fuzzy鍵，就會根據「當下的溫度」、「設定的溫度」、「環境濕度」等等不同因素等多種指標去運算，以達到舒適的結果。Fuzzy模式能更有效率的控制冷氣機的各個部件，來做到讓人舒適同時省電的目的。
影片吸引許多網友留言，
「這幾天開了FUZZY下來，真的不太需要自己一直調溫度耶！他會自己控制，不會太冷或太熱」
「舒眠的功能設計想法是人睡著後冷氣會不需要吹到太低溫，使用舒眠功能會在睡著時自動把設定溫度往上調整0.5到1度然後當你快睡醒時再將為溫度調回來，因為要參考你的睡眠時間來做調整所以需要定時」
「終於有人解開我二十多年的疑惑了」
「今天冷氣突然亮燈fuzzy模式，看完講解之後長知識了」
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：別只知道按舒眠模式！吹冷氣按「這1個按鈕」省電又舒服，網大讚：長知識了】