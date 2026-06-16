冷氣機出風口滴水怎麼辦？內行拆解5大漏水原因　節省昂貴維修費

天氣漸漸變熱，家家戶戶都開啟冷氣來降溫消暑，不過，如果冷氣發生漏水或滴水狀況，往往讓人非常困擾，不只家中清潔和維修費是一大問題之外，還有可能造成鄰居糾紛。根據《Money101》報道，冷氣專家指出5個冷氣漏水原因，請師傅維修前不妨先確認是哪裡出了問題！



冷氣漏水原因1：安裝偏移

安裝室內機時沒有安裝牢固，會造成偏移，若長時間位移會導致排水管有一側位置偏高，造成排水困難。這時建議找專人直接檢查維修，需要移動冷氣並用液體水平儀重新校準空調位置。

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冷氣漏水原因2：排水管排水不良

排水管若發生老化或彎曲，就會造成排水不順，而引起滴水問題，更換排水管就可以解決。

冷氣漏水原因3：排水管阻塞

冷氣排水管上的保溫材質如果過薄，或未完全包覆，會導致管線內製冷劑通過時結霜，導致滴水，這時候要先檢查管線保溫材質，若有老化、為包裝妥當、或出現縫隙和變薄，就需要重新包裹或更換膠布。

冷氣漏水原因4：配管線結霜水堵塞

排水管如果被堵住，會造成冷氣結霜水無法排出，應先檢查排水管是否暢通、排水管和空調是否有連接妥當，或清洗並疏通排水管即可解決。

冷氣漏水原因5：熱交換器滴水

若冷氣熱交換器滴水，通常是因為熱交換器骯髒造成，這時候可以用清洗劑沖洗再用刷子輕輕刷，或是用電風扇將灰塵吹掉即可解決。

冷氣發生漏水的原因通常可以透過兩個方式解決，第一是清洗冷氣，有時候冷氣滴水的原因是冷氣太髒，可以定期（約一年一次）清洗冷氣，不只能順便保養，還能延長冷氣壽命、取除霉為臭味；若是清洗冷氣無法解決滴水，第二就是請專人維修，評估花費與冷氣保固狀況，選擇要請冷氣原廠或是一般冷氣水電行師傅到府維修。且通常冷氣只要有過一次滴水或漏水，就代表通常問題會持續發生，建議要趁早找到原因並解決。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冷氣出風口滴水怎麼辦？內行教5招快速自救，省下大筆維修費、不怕零件壞光】