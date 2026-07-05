慳電｜4大耗電家電排名公開　冷氣機排第3　電熱水器排第1狂燒錢

香港不僅物價貴，民生消費等也都不便宜，唯獨自己或是另一半的薪資沒有成長。



其中電費更是所有家庭最頭痛的，不僅夏天熱得無法不開冷氣機，冬天冷的不得不用電暖爐，還有灑掃煮飯都需要用電，然而有網友指出，其實家中最耗電的根本不是大型家電，而是一個「站在角落」默默燒錢的電器。

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在耗電量中，洗衣機僅排行第4，洗衣機功率大、耗電自然大，波輪式全自動洗衣機輸入功率一般在200-500瓦之間；滾筒式洗衣機一般在300-1,100瓦左右，想省錢可以調整洗衣模式或是用水量。

第3則是冷氣機，運行功率一般在1,000-2,000左右，一小時就能耗掉將近1度電，現在家庭多裝變頻冷氣機，可以調節溫度，多清洗冷氣機也可以減少耗電、睡覺改為舒眠模式也亦然。

耗電量第2為電磁爐，功率即大約在2500瓦左右，使用電磁爐可以搭配平底鍋，這樣可以增加受熱面積，也可縮短使用電磁爐的使用時間。

最後耗電第1的，就是「電熱水器」，高率可以達到3000瓦，因為不想傳統瓦斯會不穩定，許多家庭都會改為使用電熱水器，但如果一直開，耗電量可能達到20度左右，因此建議不用的時候就關掉，洗前一小時再開，可以省下不少電。

不少網友得知後，都驚呆表示：

「到底誰會想到是電熱水器」

「這輩子根本沒想到會去關電熱水器」

「現在電價真的太貴，能省則省」

「但洗澡前一小時才開，真的花很多時間等待啊，果然時間就是金錢」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：終於被揭曉！「最燒錢電器」不是冰箱冷氣 地方媽見「吃電第一怪獸」：這輩子沒想到要關掉過】