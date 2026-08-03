網民誤收迪士尼門票Klook確認電郵 小心暗藏陷阱 即睇4類常見騙案

現時詐騙形式層出不窮，只要一時大意隨時中招！騙徒會假冒各種平台，透過電話、電郵或短訊誘使事主提供個人及銀行資料，或點擊釣魚連結。不少行騙手段都與日常生活息息相關，大大增加受騙的風險。以下整合部分常見騙案手法及防騙貼士，家長可以參考。



4類常見騙案手法

1.網上拍賣平台假扮買家

騙徒會在網上拍賣平台，如Carousell假扮買家，聲稱已透過平台的付款功能支付款項。其後，騙徒會冒充平台，用電郵誘騙事主提供個人資料、網上銀行帳戶名稱、密碼及一次性密碼等資訊，從而盜取銀行存款。

騙徒會在網上拍賣平台，如Carousell假扮買家，聲稱已透過平台的付款功能支付款項。其後騙徒會冒充平台，用電郵誘騙事主提供個人資料。

2.假購票電郵

近日有網民分享詐騙電郵的截圖，電郵中騙徒假冒Klook及迪士尼樂園，傳送門票或旅遊產品的確認電郵，更會附上訂單編號、金額、門票數量等詳情，可能訛稱訂單付款失敗、預訂出現問題，或誘使事主點擊電郵內的釣魚連結取消預訂，電郵內容看起來非常真實。

這位網民分享，當點擊電郵內的連結後，會進入退款申請的假頁面，被要求輸入個人資料。騙徒可能藉此盜取銀行及信用卡資料。不少家長會在網上購買主題樂園門票、親子活動或旅遊產品，收到相關電郵時，如有疑問應直接登入官網，或者透過官方的應用程式查核訂單，切勿點擊電郵內的不明連結。

3.釣魚訊息騙案

釣魚訊息是最普遍的行騙手法，騙徒會冒充公營機構如水務署、中華電力、HA GO、警務處等，透過短訊訛稱事主的帳單異常、需要更新資料或有款項待繳，誘騙事主點進偽冒網站。這類騙案與大家的日常生活息息相關，訊息內容又合理，容易令人放下戒心並點擊連結。

除了冒充公營機構，騙徒亦會假冒不同品牌、通訊軟件、速遞公司等不同機構發出釣魚短訊，例如訛稱WhatsApp帳戶出現異常、順豐快遞有未領取的包裹、菜鳥更新收貨位址、CSL／Smartone Plus積分即將到期、Yuu積分即將到期，或網上平台的訂閱服務即將自動續期等，誘使事主點擊不明連結，繼而套取信用卡及個人資料。

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4.假冒客服

騙徒可能假冒電子錢包、銀行或不同平台的客服，例如Alipay、HKTVmall等，訛稱事主的保險單到期，需要每月扣費等如果事主表明沒有相關保單，騙徒會藉指導事主如何取消保單以免扣費，誘騙事主提供銀行帳戶資料、存款金額及個人資料等，最後要求事主將所有財產轉移至指定帳戶進行「戶口解鎖」。

另外，亦有不少個案是騙徒假冒電訊商的客服，能準確講出事主的姓名，並訛稱事主早前申請了上台服務、續約、訂購新電話或開通中港澳大灣區計劃，稱如果不取消將會從銀行戶口自動扣款，後續會提出協助轉駁至「銀行職員」。

6招減低受騙風險

1.提高警覺：提供個人資料前應「停一停、諗一諗」，了解對方收集資料的目的，是否必須提供相關資料。切勿隨意向他人披露個人資料，亦切勿隨意點擊或掃瞄可疑的超連結及二維碼，也不要登入任何可疑網站。

2.核實來電者身分：即使來電者以視像形式通話，或能道出你的個人資料，若懷疑來電者的身分，應先以其他聯絡方式查證來電者或有關機構的真偽。

3.留意帳戶及簽帳紀錄：不時查看網上銀行個人帳戶，留意帳戶及個人電郵有沒有不尋常的登入紀錄，以及銀行帳戶或信用卡有否未獲授權的轉帳或簽帳。

4.保護密碼：不時更換網上銀行的密碼，並啟用帳戶登入雙重認證功能（如有相關功能），亦切勿向任何人透露帳戶密碼。

5.精明使用社交媒體及即時通訊軟件：應盡量減少在社交媒體平台及即時通訊軟件分享生物辨識資料，包括個人的正面照片及影片，並檢視相關的預設保安及私隱設定。

6.防騙資訊：留意私隱專員公署、警方或相關機構公布的防騙資訊，並向身邊親友（尤其是長者及青少年）分享與騙案有關的資訊，以加強防騙意識。