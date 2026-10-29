親子共讀必試對話式閱讀 言語治療師教PEER四步提升語言思考能力
撰文：阿言
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家長應該如何與孩子一起閱讀？「對話式閱讀」（Dialogic Reading）是一種親子互動閱讀方法，家長可以透過提問和對話，提升孩子的語言能力，並激發孩子的閱讀興趣！認可名冊言語治療師梁凱寧分享對話式閱讀的好處，並教家長用「PEER四步曲」開始對話式閱讀！
甚麼是對話式閱讀？
對話式閱讀（Dialogic Reading）是一種由 Dr. Whitehurst 提出的親子互動閱讀方法。它透過提問和對話，讓孩子不僅是被動地「聽故事」，而是與家長一起「說故事」。
對話式閱讀的好處
1.提升語言能力：幫助孩子學新詞，增強表達和理解能力。
2.促進親子關係：讓親子時間更有趣、更多互動。
3.激發閱讀興趣：讓孩子愛上閱讀，培養閱讀習慣。
4.發展思考能力：鼓勵孩子思考，學會解決問題。
運用「PEER 4步曲」開始對話式閱讀
1.P：Prompt（提問）
向孩子提問。
‧家長：「呢度有乜嘢動物呀？」
2.E：Evaluate（評估）
回應孩子，答對時給予肯定，答錯時糾正或引導孩子再次嘗試。
‧家長：「呢度有乜嘢動物呀？」
‧孩子：「有貓貓。」
‧家長：「我哋睇多次，佢咬緊骨頭喎，佢係？」
3.E：Expand（擴展）
擴展孩子的回答，可加入新元素或詞彙。
‧孩子：「有隻狗仔。」
‧家長：「係喎，有隻黑色嘅狗仔。」
4.R：Repeat（重複）
鼓勵孩子重複答案，幫助加深記憶。
‧家長：「頭先話呢度有乜嘢動物呀？」
‧孩子：「有隻黑色嘅狗仔。」
《本文獲 認可名冊言語治療師梁凱寧 授權轉載》