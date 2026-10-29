親子共讀必試對話式閱讀　言語治療師教PEER四步提升語言思考能力

家長應該如何與孩子一起閱讀？「對話式閱讀」（Dialogic Reading）是一種親子互動閱讀方法，家長可以透過提問和對話，提升孩子的語言能力，並激發孩子的閱讀興趣！認可名冊言語治療師梁凱寧分享對話式閱讀的好處，並教家長用「PEER四步曲」開始對話式閱讀！



甚麼是對話式閱讀？

對話式閱讀（Dialogic Reading）是一種由 Dr. Whitehurst 提出的親子互動閱讀方法。它透過提問和對話，讓孩子不僅是被動地「聽故事」，而是與家長一起「說故事」。

對話式閱讀的好處

1.提升語言能力：幫助孩子學新詞，增強表達和理解能力。

2.促進親子關係：讓親子時間更有趣、更多互動。

3.激發閱讀興趣：讓孩子愛上閱讀，培養閱讀習慣。

4.發展思考能力：鼓勵孩子思考，學會解決問題。

對話式閱讀（Dialogic Reading）是一種親子互動閱讀方法，透過提問和對話，讓孩子不僅是被動地「聽故事」，而是與家長一起「說故事」。（PhotoAC）

運用「PEER 4步曲」開始對話式閱讀

1.P：Prompt（提問）

向孩子提問。

‧家長：「呢度有乜嘢動物呀？」

2.E：Evaluate（評估）

回應孩子，答對時給予肯定，答錯時糾正或引導孩子再次嘗試。

‧家長：「呢度有乜嘢動物呀？」

‧孩子：「有貓貓。」

‧家長：「我哋睇多次，佢咬緊骨頭喎，佢係？」

3.E：Expand（擴展）

擴展孩子的回答，可加入新元素或詞彙。

‧孩子：「有隻狗仔。」

‧家長：「係喎，有隻黑色嘅狗仔。」

4.R：Repeat（重複）

鼓勵孩子重複答案，幫助加深記憶。

‧家長：「頭先話呢度有乜嘢動物呀？」

‧孩子：「有隻黑色嘅狗仔。」

認可名冊言語治療師梁凱寧

《本文獲 認可名冊言語治療師梁凱寧 授權轉載》