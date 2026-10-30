孩子聽不懂說話背後的隱藏意思？言語治療師教3招提升推論能力

小朋友有時聽得懂一句說話，卻不明白背後的隱藏意思？原來這可能與推論能力（Inferencing）有關！認可名冊言語治療師梁凱寧指出推論能力能幫助孩子理解語言背後的意思，對學習同社交都很重要。家長可以用3個方法提升孩子的推論能力。



甚麼是推論能力（Inferencing）？

言語治療師梁凱寧解釋，推論是指我們結合語言、背景知識和環境線索，推測隱含意思或預測事件發展。

例如：孩子和媽媽準備出門時，媽媽看了一眼孩子，說：「吓！今日好凍喎！」

孩子需要從這句話的內容、媽媽的語氣、自己的知識和經驗、環境線索等推測，媽媽想提醒他多穿一件衣服或者帶上外套，並非只是評論今天的天氣。

（PhotoAC）

為甚麼推論能力重要？

推論能力是語言理解和社交互動的重要基礎，幫助孩子將表面資訊和背景知識結合，理解隱藏意思並作出合適反應。推論能力對學習和人際關係都十分重要！

推論能力能幫助孩子：

‧更好地理解故事和對話

‧理解他人的情緒和意圖

‧在社交場合中作出適當反應

‧提升閱讀理解和學習能力

3招提升孩子的推論能力

既然推論能力對孩子的發展如此重要，我們可以如何提升孩子的推論能力？言語治療師梁凱寧分享了3個方法提升推論能力：

1.問開放式問題：「你覺得故事裡的小兔子為什麼會哭呢？」

2.一起觀察生活細節：「你覺得媽媽為什麼會這樣說呢？」

3.玩推理遊戲：用圖片或情境，讓孩子猜猜接下來會發生什麼。

推論能力需要時間培養，如果家長發現孩子在這方面有困難，亦可以向言語治療師尋求專業協助。如果孩子表達力較弱，也可以參考言語治療師分享的4大間接語言刺激方法，以及家長常犯錯誤。

認可名冊言語治療師梁凱寧

《本文獲 認可名冊言語治療師梁凱寧 授權轉載》