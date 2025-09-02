張欣欣分享方法提升小朋友閲讀興趣 倡「寓學習於生活」為大前題

由《香港01》旗下的「01親子」頻道舉辦的第五屆「01親子最愛生活品牌大獎 2025」頒獎禮於（8月29日）圓滿結束 。是次活動旨在表揚在親子產品及服務上最具質素、創新與社會責任的品牌，並為父母們提供安心的選擇 。頒獎禮當日，活動邀得中文教育專家張欣欣先生擔任嘉賓，共同見證這項年度盛事，他更大談教學貼士，讓家長能夠有效地提升子女的閲讀興趣和語文能力。



張欣欣大談家中小朋友居家訓練 助提升語文能力及表達能力

現年52歲的中文教育專家張欣欣育有一子一女，兼顧着教師和父親的身份，但他仍努力兼顧家庭及工作時間。他指爭取時間家庭樂之外，更會把握時間在日常生活中增進他們的語文能力。張欣欣更大方地分享在家中提升子女語文能力的方法，並指家庭為一個很好的學習平台。他建議家長們要做到「寓學習於生活」，例如在日常生活中多用不同的詞彙與子女對話，以增加詞彙量；或者在睡前與子女進行短暫的聊天，讓他們分享每日的情緒及經歷，以提升表達能力。

培養閱讀習慣優先考量孩子的興趣 不論是書籍或影片同樣奏效

被問及哪個階段是培養小朋友的閱讀習慣時，張欣欣認為睡前交流不可忽視。他表示：「基本上從零歲開始就可以著手培養。」不過，並非所有小朋友對閱讀都感興趣。面對這種情況，張欣欣提出了兩個方法：

首先，家長可以讓子女自由選擇感興趣的書籍。許多小朋友對漫畫情有獨鐘，但卻常遭父母反對。張欣欣認為，其實任何類型的書籍包括小說、漫畫甚至圖鑑，只要是以白話文描寫的，都是一個可以提升小朋友學習機會的方法。

其次，他亦建議家長可以在串流平台上播放小朋友喜愛的外語劇集或卡通，並選擇正體中文字幕。當小朋友對劇情發展產生興趣時，便能以「半強迫」的方式觀看字幕，這樣不僅能吸引他們的注意，還能學習到一些中文詞彙和句式。

毋須過於急切掌握高深詞彙 變相「未學行先學走」

不少家長都希望子女能贏在起跑線上，替子女報很多的補習班以增加詞彙量。然而，張欣欣則建議，無需過於急切地讓小朋友學習太高深的詞語。他指出，一般的小學面試主要評估學生能否對答如流，因此在幼稚園階段，最重要是他們能簡單表達自己的想法。他提到，現在有些年幼的小朋友已經開始在學習一些較複雜的詞語，但實際連最基本的句子結構要怎麼寫都仍未掌握。他坦言：「這樣就變成了未學行先學走，也是苦了小朋友。」

張欣欣建議，家長可以在小朋友升讀小學時才漸進地建立語文基礎，更提醒若家長若在網上下載教材資源，應先釐清來源，確保教學內容與香港的教學體系相近。他又指出，家長亦可以觀察子女所在學校的教學重心和進度，從而去選擇適合的教材，才能真正實現學以致用。

人工智慧技術AI盛行 應視作輔助工具並不能完全依賴

近年，人工智慧技術（AI）的盛行引起了廣泛關注。張欣欣也大方分享了自己偶爾會善用AI科技來尋找製作教材的例子。不過，他亦擔憂學生會在學習過程中過度依賴AI，提醒家長應該正確地教授子女使用AI的方法，將其視為輔助工具。他舉例道，有時學生進行中文寫作時，或會面臨字數不足的問題，這個情況下學生可以利用AI提供撰寫的思路，讓學生以從中得到啟發，而非讓AI撰寫整篇文章。張欣欣認為，AI的普及的確能夠作為一個學習工具去幫助學生，但他再次強調，不應該過度依賴這項技術。