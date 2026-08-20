BB學說話需要眼神接觸？研究揭眼神交流有助大腦同步學習效果較好

原來想促進BB語言發展，眼神接觸是關鍵？一項研究發現，嬰兒會透過眼神接觸判斷資訊的重要性，當他們能清楚看見說話者的雙眼，會有較明顯的學習效果。家長與BB說話時如果多望著他們的眼睛，可能會有助他們學習語言！



研究測試眼神接觸對BB學語言的影響

近日，一項發表在《Nature Communications》的研究發現，嬰兒的大腦不會被動地吸收周遭的所有資訊，他們會根據身邊成人發出的社交訊號，來篩選哪些資訊值得學習。研究指出，眼神接觸有助嬰兒判斷資訊的重要性，加強學習效果。

研究人員在英國劍橋大學及新加坡南洋理工大學進行實驗，招募了47個平均年齡為9.4個月大的嬰兒參與研究，其中29個嬰兒來自英國，18個來自新加坡。

嬰兒會根據身邊成人發出的社交訊號，來篩選哪些資訊值得學習。（Freepik）

播放3個不同版本影片 用虛構語言測試學習能力

研究人員會為每個嬰兒播放一段影片，片中是一位成年女性教授3種虛構的語言。研究人員會在旁即時記錄嬰兒的腦部活動，並與預先記錄的成人腦部活動作比較。

每個影片都有3個版本，一個版本是能完全看見說話者的眼睛；一個版本是說話者被深色眼鏡遮擋眼睛；一個版本是說話者的眼睛被實色的眼鏡完全遮擋，無法看到眼睛。而在3段影片中，說話者都會保持頭部不動、保持中性的面部表情、沒有其他手勢。

每種虛構的語言都是由沒有實際意思的音節組成，排列成有3個音節的「詞語」。嬰兒會先用60秒觀看其中一個語言的影片。之後再觀看一段短片，片中會播放之前已出現過的「詞語」，以及由不同詞語的音節拼成嬰兒從未聽過的「非詞語」。

嬰兒一般會花較長時間注視陌生事物，所以如果他們花較多時間望向「非詞語」，就代表他們能分辨哪些是陌生的詞語，已經掌握了這種虛構語言的規律。

能清楚看見說話者雙眼 學習效果最明顯

研究結果顯示，嬰兒看過3個版本的教學影片後，最終只學會了說話者雙眼完全可見時教的語言。嬰兒只有在能清楚看見說話者雙眼時，才有明顯的學習效果。相對地，在只看見部分眼睛時，學習效果有所減弱；在完全看不到說話者的眼睛時，則幾乎沒有學習效果。

研究亦指出，雖然嬰兒都有專心觀看3段影片，但這並不代表他們從每段影片中都有學到內容。研究團隊發現，嬰兒與成人大腦的同步訊號，與學習成效有密切關係。

當他們能清楚看見說話者的眼睛時，同步訊號會較強，訊號較強時學習表現會越好。不過，這仍屬於初步發現，暫時未能證明眼神接觸與嬰兒學習之間存在直接因果關係。