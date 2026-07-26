食物過敏｜醫學研究證實嬰兒提早接觸花生　長大後過敏概率減4成

在台灣，越來越多爸媽對孩子食物過敏感到焦慮，特別是「花生」這類常見過敏原，幾乎成了副食品的禁區。不過最新研究顛覆過去觀念——越早讓嬰兒接觸花生，過敏風險反而大幅下降！



澳洲蒙納許大學最新發現，若在嬰兒4至11個月間就少量接觸花生，到了三歲時罹患花生過敏的機率能降43%。專家強調，這可能是近年最關鍵的防過敏突破。

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三大重點摘要：

1. 研究顯示，嬰兒4至11個月接觸花生，過敏風險下降43%。

2. 早期接觸食物過敏原，整體食物過敏病例減少36%。

3. 專家呼籲家長打破「越晚越安全」迷思，提早接觸反而能建立免疫耐受。



為什麼提早吃花生能防過敏？

研究刊登於《小兒科學》（Pediatrics）期刊，由美國費城兒童醫院過敏與免疫學部門團隊進行。分析數千名0至3歲幼童健康紀錄後發現，在嬰兒階段讓孩子少量接觸花生製品，例如稀釋花生醬或添加於副食品，能讓免疫系統「學會辨識」而非「敵視」，因此顯著降低過敏反應。

這項結果印證2015年開創性的「LEAP試驗」，該試驗首次指出早期接觸花生可使高風險兒童過敏機率降81%，並促使美國兒科醫學會在2017年正式修訂指引，鼓勵4至6個月大嬰兒開始接觸花生、雞蛋等食物。

等到三歲再吃，反而錯過「免疫耐受期」？

專家形容，嬰兒早期存在一個「免疫耐受窗口」，能讓身體學會接受新食物。若錯過這個時期，反而更容易將花生視為「入侵者」而引發過敏。

紐約史東尼布魯克兒童醫院過敏科主任蘇珊．舒瓦醫師指出，「越早接觸，越能建立耐受性；越晚嘗試，越容易出現排斥反應。」

研究團隊還發現，早期接觸不僅降低花生過敏，也讓整體食物過敏率下降36%，對雞蛋、牛奶、小麥等其他常見過敏原同樣有保護效果。

家長該怎麼做？醫師提醒安全原則

儘管數據令人鼓舞，但專家提醒並非每個孩子都適合自行嘗試。若嬰兒有嚴重濕疹、家族過敏史或曾對食物出現反應，仍應先與兒科或過敏專科醫師討論。醫師建議可從極微量、泥狀食物開始，並在家長監督下觀察反應。

研究作者之一希爾醫師表示，這項研究證實公共衛生政策的調整已見成效，「我們看到全美食物過敏的下降，這說明早期接觸策略確實有效。」

對台灣的啟示：別再「太乾淨」養孩子

台灣目前約有4%兒童受食物過敏困擾，醫界也正重新檢視「過度保護」的育兒方式。除了環境衛生改善導致免疫反應過度外，延遲接觸過敏原的觀念也可能是關鍵原因。若能在醫師指導下逐步接觸多樣食物，不僅能降低過敏風險，也有助孩子的味覺與飲食發展。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：打破越晚越安全迷思！新手爸媽注意「嬰兒提早接觸花生」 研究顯示過敏機率降四成】