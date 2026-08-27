離婚後孩子變黏人？專家揭留意6項行為訊號　維護小朋友安全感

離婚協議簽完、財產分好，許多父母卻不知道怎麼跟年幼的孩子開口說明家庭的改變。台北市同伴心理諮商所所長余佳容指出，孩子感知能力遠超大人想像，即使父母選擇沉默，孩子也會在心裡悄悄累積一個問題：「是不是因為我，他們才分開的？」



余佳容所長表示，在想好如何解釋之前，有一句話必須先說清楚，

爸爸媽媽分開，跟你完全沒有關係，你是我們兩個人最愛的人，這件事永遠不會變。

她強調，這句話不需要說得完整，也不必忍住眼淚才開口，哪怕聲音有些顫抖，孩子聽到的，是父母在認真告訴他一件重要的事。

相關文章：曾離婚便沒資格拍拖？單親媽媽不忿 網民勸做好一件事才有選擇權👇👇👇

+ 6

孩子不會只問一次。余佳容所長說明，他今天問「為什麼」，下個月問「過年要在哪裡過」，兩年後問「你們以後會不會再在一起」，每一次發問，都是孩子在重新整理這件事、試著找到安全感的出口。父母不需要每次都有完美答案，但要讓孩子知道，提問不會讓父母難過或生氣，他可以一直問。

余佳容所長也提醒，對孩子而言，「規律」就是安全感的具體形狀，幾點吃飯、睡前的那首歌、誰負責接送，這些細微的日常在家庭結構改變後，成為讓孩子確認「生活還在」的錨點，父母雙方應盡量維持一致的生活節奏。

余佳容所長指出，離婚過程中最容易不自覺發生的，是在孩子面前說對方壞話，或請孩子充當傳話筒，例如：

「你去問你爸什麼時候來接你」

「你媽有沒有說什麼」



她說明，孩子愛著父母雙方，每一次被夾在中間，他要承受的是「我要怎麼愛一個人、但不傷害另一個人」的兩難，這份重量對孩子來說太沉。

大人的傷與怒，需要自己找到合適的地方承接，而不是放在孩子身上。父母也不需要假裝一切都好，讓孩子看見自己在努力、在找方法，告訴孩子「媽媽有時候也會難過，但媽媽在想辦法讓我們都過得好」，這句話對孩子的力量，遠比假裝沒事更為深遠。

余佳容所長同時列出幾項需要留意的孩子行為訊號：

1. 突然變得很黏人或疏遠

2. 成績明顯下滑

3. 睡眠問題與夢魘增加

4. 對以前喜歡的事失去興趣

5. 容易發脾氣或變得特別壓抑

6. 開始說「我希望你們可以在一起」



她說明，這些並非孩子在無理取鬧，而是他用僅有的語言，表達心裡有些東西還沒有被好好接住。

相關文章：離婚｜媽媽要求與丈夫攤分女兒利市錢！老公不許 法庭這樣判決👇👇👇

+ 5

延伸閱讀：

台灣離婚率創新高「未滿5年佔最多」 醫：多巴胺退去了！

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】