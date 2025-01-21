離婚｜媽媽要求與丈夫攤分女兒利市錢！老公不許　法庭這樣判決

孩子的利市，到底該算誰的？中國一對夫妻在婚後育有2名女兒，每逢過年過節，長輩們都會給女兒們壓歲錢，這些錢一直由妻子小紅（化名）代為保管，多年下來壓歲錢已累積5萬人民幣（約港幣5萬4千元）。2025年1月，小紅與丈夫因感情不和，提起離婚訴訟並請求法院分割2個女兒的壓歲錢，沒想到法院的判決結果卻出乎意料。



夫妻離婚時，可連女兒的利市錢也攤分嗎？（按圖了解）



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根據中國《法治日報》報道，小紅與丈夫小強（化名）於2015年12月結婚，他們婚後育有2名女兒，自出生後備受家人喜愛，逢年過節長輩們都會給幾百至上千元的壓歲錢，這些錢一直由小紅保管。截至2024年底，2個女兒的壓歲錢共計5萬元人民幣。

今年1月，小紅和小強因感情不和，向河南省駐馬店市西平縣人民法院起訴離婚，並要求分割2名女兒的壓歲錢。小強向法院表示，同意離婚，但認為應由自己撫養2個女兒，並主張壓歲錢是2個女兒的財產，不能作為夫妻共同財產分割。

法院認為，夫妻雙方感情確已破裂，對於小紅要求離婚的訴訟請求予以支持。但法院認為，2名女兒的壓歲錢是長輩基於親屬關係對晚輩進行的財產性贈與，該存款應歸未成年人本人所有，小紅、小強作為未成年人的監護人，無權隨意處分被監護人的財產，因此不支持2人要求分割壓歲錢的請求。

最終經河南省駐馬店市西平縣人民法院調解，夫妻雙方同意離婚，但2個女兒由小強撫養，小紅則按期支付撫養費，2個女兒的5萬元人民幣壓歲錢由小強代為保管。

法官指出，未成年子女的壓歲錢是長輩直接贈與，應屬未成年人本人所有，並不是父母的夫妻共同財產。父母對未成年人的財產有保管義務，但不能作為自己的財產隨意處置，只能以未成年人的生活教育所需為中心專款專用。

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