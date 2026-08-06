兒童健康｜水樽飲管藏霉菌致肚瀉咳嗽　醫生揭4款飲品最易惹菌

兒童水樽｜不少家長都會為小朋友準備飲管水樽（吸管杯），方便他們隨時飲水。不過，如果清潔不當，隨時變成細菌溫床！近日，內地一名女童持續肚瀉兼咳嗽，求醫後竟發現「毒源」是她每日使用的飲管水杯，其吸管及接口處佈滿了霉菌。醫生提醒，飲管杯有大量清潔盲區，有4類飲品更極易在杯內滋生細菌。



飲管杯滿佈霉菌如飲「細菌水」

據內地媒體報道，居住在北京的張女士（化名）發現孩子最近腹瀉不止，同時伴隨咳嗽症狀。她仔細檢查孩子日常使用的物品後，驚覺病菌來源原來是孩子每日使用的飲管水杯！張女士表示，儘管每天都會用水沖洗水杯，但仔細一看，飲管內部及與水杯的接口處早已佈滿黑黑白白的霉菌。

華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院感染科副主任趙雷指出，「飲管杯的清潔盲區，遠比我們想像得多」。他解釋，飲管杯與普通水杯最大的分別在於結構複雜。飲管內部細長且有彎折，加上飲嘴、矽膠密封圈、重力波等配件，形成大量清潔死角。而且水杯長期處於潮濕狀態，難以徹底乾燥，為微生物提供極佳的繁殖條件。

即使水杯只用來裝清水，每次飲水時，口腔內的唾液、食物殘渣及細菌都會順着飲管「迴流」到杯內。日積月累下，管壁上會形成一層滑膩的生物膜。踏入夏季悶熱潮濕，杯子內部長期處於「溫暖濕潤」的密閉環境，變相成為細菌的「理想泳池」。

霉菌致久咳不癒 腸道菌引發肚瀉

趙主任提醒家長，飲管內壁常見的致病性微生物主要分為兩大類：

1. 腸道致病菌（如大腸桿菌、金黃葡萄球菌等）：

這些細菌會隨飲水進入消化道，可能引起急性腸胃炎，導致小朋友出現腹痛、肚瀉、反胃等症狀。

2. 霉菌（如麴霉菌、青霉菌等）：

霉菌釋放的孢子會隨水霧或氣流吸入呼吸道，容易誘發小朋友慢性咳嗽、打噴嚏、鼻塞，甚至出現呼吸困難。

不少網友都表示自己使用的吸管水杯也存在這類問題，尤其是進入夏季，情況更加嚴重。（小紅書）

醫生指4類飲品最易惹菌

除清水以外，不少人習慣用飲管杯裝其他飲品，這會大幅增加藏污納垢的風險。趙醫生點名以下4類飲品，最易在杯中殘留變質：

1. 奶製品及蛋白粉：

蛋白質在常溫下極易附着管壁，凝固後很難沖掉，令細菌繁殖速度極快。

2. 含糖飲料及奶茶：

高糖分是微生物的「豪華大餐」，一旦殘留，細菌便會大量繁殖。

3. 果汁及檸檬水：

果酸和果糖殘留不僅會養菌，酸性成分更會加速矽膠密封圈老化，縮短水杯使用壽命。

4. 咖啡：

咖啡因和油脂容易附着在飲管內壁，若清洗不徹底便會產生異味及滋生細菌。

兒童水樽清潔5部曲

為保障小朋友健康，家長應每周為飲管杯進行一次深度清潔。緊記以下5個步驟：

1. 拆：

把飲管、飲嘴、矽膠密封圈、重力波等所有配件全部拆開，不留死角。

2. 刷：

使用專用的細長飲管刷反覆刷洗，重點處理U型彎折處，確保刷毛覆蓋內壁所有區域。

3. 泡：

面對頑固污漬，可使用10%白醋溫水或食用小蘇打溶液，將配件浸泡20至30分鐘，軟化生物膜後再進行刷洗。

4. 消：

矽膠配件可用沸水煮3至5分鐘消毒；塑膠及杯體部件則建議用40℃左右溫水配合食品級清潔劑清洗，避免高溫導致變形老化。

5. 晾：

洗淨後把所有配件倒扣在通風處徹底晾乾，才重新組裝。

另外，飲管和矽膠密封圈建議每3至6個月更換一次。若出現異味或變色，應立刻棄掉換新。

洗澡危機？原來黃色小鴨是「細菌天堂」

為了讓寶寶更喜歡洗澡，不少父母都會購買一些玩具陪伴他，相信最有代表性的非黃色小膠鴨莫屬。不過瑞士和美國的研究人員就發現，原來這些小膠鴨是「細菌天堂」！

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