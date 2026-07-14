兒童健康｜流感初起？紫蘇葉生薑茶驅寒防感冒　即看3大烹調貼士

最近天氣忽冷忽熱，正值流感高峰期，坐月專家凱晴媽媽發現，不少小朋友及準媽媽都容易受涼生病。凱晴媽媽向各位分享一款做法超簡單、但功效非常顯著的驅寒茶飲，特別適合預防感冒和舒緩胃部不適。

本文作者：凱晴媽媽創辦人



紫蘇葉生薑茶三大功效

這款茶飲材料非常簡單，只需準備乾紫蘇葉5克（或鮮品5至6片）、生薑3片，以及適量紅糖或蜂蜜。其主要功效分為三方面：

1. 解表散寒：紫蘇葉與生薑同屬辛溫之品，能幫助身體發汗，將入侵的寒氣排走，特別適合初期風寒感冒（流鼻水、怕冷）

2. 和胃止嘔：生薑素有「嘔家聖藥」之稱，配合紫蘇葉可以行氣寬中。對於平日脾胃虛寒、進食生冷食物後胃脹，甚至是受孕期嘔吐困擾的準媽媽，這款茶都大有幫助

3. 理氣安胎：紫蘇葉在中醫藥理上具有理氣安胎的作用，是少數孕婦可以安心飲用的驅寒藥材

紫蘇葉生薑茶有助解表散寒、和胃止嘔、理氣安胎。

烹調3大關鍵小貼士

1. 紫蘇葉不宜久煎：由於紫蘇葉含有揮發油，藥效主要在於其香氣。建議水滾後先加入生薑煮10分鐘，最後5分鐘才放入紫蘇葉，熄火焗一陣即可飲用，這樣效果最佳

2. 生薑去皮與否：若想加強發汗驅寒的效果，建議生薑去皮；如果用作產後調理或日常暖胃，連皮使用則藥性較溫和

3. 加入紅糖調味：加入少許紅糖不但能令味道更易入口，大大提高小朋友的接受度，紅糖本身亦具有溫中補血的作用

飲用宜與不宜 認清體質免傷身

適合人士：處於風寒感冒初期、胃寒嘔吐，或進食魚蝦蟹後出現輕微過敏及不適者

不宜人士：若感冒表現為喉嚨痛、發高燒、痰黃等「風熱」症狀，或者體質屬於陰虛火旺（容易口乾、手心發熱）的人士，則不建議飲用。

每一杯茶飲，都是對身體的一份溫柔呵護。在寒涼的日子，記得為自己和家人準備這份溫暖。

《本文資料獲凱晴媽媽教室｜產前產後・中藥養生・專欄授權轉載，原文為「【是日茶飲｜紫蘇葉生薑茶】」》