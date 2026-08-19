嬰幼兒便秘點算好？拆解4大成因及排便指標　附中醫6招紓緩

小兒便秘｜初生嬰兒及幼兒腸胃功能尚未發育成熟，轉奶粉或加固期經常會遇到便秘問題。人體有近七成的免疫細胞集中在腸道，長期便秘不但令寶寶因肚子脹痛而哭鬧，更可能影響免疫系統及生長發育。以下為家長整合嬰幼兒便秘的成因、觀察指標以及紓緩方法，讓寶寶腸胃回復健康。



小兒便秘要看質地、顏色

寶寶便秘的徵兆主要從糞便的狀況去分辨。透過大便顏色卡，最常見有4種狀況：

1. 金黃色長條形或者爛泥狀，表示寶寶排便正常。

2. 大便顏色較深可能是排出了母奶或配方奶內多餘的鐵質，並不是排便異常，不需要擔心。

3. 若排出乾燥、沒有水份，甚至像羊大便形狀的糞便，需注意是否有便秘的狀況。

4. 糞便太水、次數太多也屬於異常，可能需要就醫處理。

此外，從寶寶的狀況來看，如果發現寶寶肛門容易流血、3天以上才排便一次或者大便看起來很硬，或者排便時需要很用力甚至臉部漲紅，這可能就有便秘問題。嚴重的還會導致肛裂、流血，與疼痛連結的排便可能導致寶寶便秘更加嚴重。

排便次數減少不一定等於便秘

嬰兒出生3週至1個月左右，腸道吸收功能會逐漸改善，此時全母乳寶寶的排便次數可能降為一天兩次甚至兩週一次。只要寶寶沒有出現脫水、腹脹、食慾下降、噁心嘔吐的症狀，就不是便秘。

各階段寶寶排便的平均次數：

1至3個月：母乳寶寶一天多次或多天一次；配方寶寶一天平均4次。

4至12個月：寶寶開始慢慢接觸副食品後，腸道開始消化奶類以外食物，平均一天2次。

1至3歲：正常吃三餐，奶退為副食品後，排便次數基本上平均至少一天1次。

嬰幼兒便秘的4大常見成因

造成寶寶如廁不順的原因眾多，最常見於飲食習慣的轉換期：

1. 加固期水分及纖維不足

寶寶由以奶水為主的流質飲食轉為半固體食物時，若未有及時補充水分，或是副食品中缺乏膳食纖維，容易令腸道蠕動減慢致便秘。

2. 配方奶粉不適應

轉換配方奶粉品牌時，腸道可能需時適應；若奶粉中蛋白質比例偏高或沖調比例不當，亦較易引致大便乾結。

3. 心理恐懼引致忍便

若孩子曾有排便疼痛或肛裂的經驗，容易產生心理陰影，因害怕疼痛而習慣性忍便，形成惡性循環。

4. 病理性及腸道發育因素

少數嬰兒可能因腸道神經發育不完全、先天性腸道構造異常或甲狀腺功能低下引致便秘，通常出生後逾24小時仍未排胎便，需及早求醫檢查。

醫生及中醫教路 6招改善寶寶便秘

面對寶寶便秘困擾，家長可透過調整飲食及日常護理手法協助通便：

1. 調整副食品濃稠度及比例

剛開始加固時，可先將食物調製成較稀的糊狀或稀粥，減少固體分量，待腸胃適應後再循序漸進增加。同時，需注意蛋白質與碳水化合物的平衡，避免過量肉類引致消化不良。

2. 補充足夠水分與高纖蔬果

滿6個月以上的嬰幼兒可適量飲用常溫水。副食品中可加入香蕉、熟木瓜、菠菜、西蘭花、南瓜及蕃薯等高纖食物，刺激腸道蠕動。

3. 順時針腹部按摩

家長可用溫熱的雙手，以順時針方向在寶寶肚臍周圍輕柔打圈按摩；亦可在洗澡時以溫熱毛巾輕按肛門周圍，幫助放鬆括約肌。

4. 穴位按壓

適度輕揉寶寶膝蓋外側下方的足三里穴位，有助調理脾胃及促進消化吸收。

5. 溫和開胃消滯食療

若寶寶無過敏體質，中醫建議可用炒麥芽、炒穀芽配少許陳皮（去囊），加入一碗半水煲約15分鐘，讓寶寶當水飲用以消滯通便；1歲以上幼童亦可飲用紫淮山水強化脾胃。

6. 養成固定排便習慣與專注進食

安排固定時間讓孩子坐便盆練習，避免在用餐或如廁時使用手機或平板電腦，營造輕鬆無壓力的環境。

如寶寶便秘情況持續超過一星期、伴隨嘔吐、大便帶血或體重增長停滯，家長應盡快帶孩子前往兒科求診，切勿自行胡亂使用通便藥物。

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