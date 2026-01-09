BB常腸絞痛便秘？新手爸媽必知嬰幼兒腸胃健康講座設免費健康檢測

免費嬰幼兒腸胃講座｜新手爸媽在育兒路上，很多事情都是邊學邊試。如果家長曾因寶寶腸絞痛、便秘，或濕疹問題感到無助，不知要如何解決。那就要留意活得易舉辦的免費「嬰幼兒腸胃健康專題講座」，幫助拆解家長常見育兒困擾！



免費嬰幼兒腸胃講座 多名專業人士分享資訊

「活得易」20週年呈獻嬰幼兒腸胃健康專題講座！講座特別為新手爸媽而設，從日常最常遇到的育兒困擾出發，有多名專業人士分享嬰兒健康資訊：

1.由兒科醫生分享破解嬰兒腸絞痛、濕疹、便秘對策。

2.註冊營養師拆解各階段嬰兒營養需求全攻略，幫助家長了解不同時間的餵食重點。

3.臨床心理學家分享如何將「messy play」融入餵食，輕鬆促進腦部發展。

現場設多項免費健康檢測 參加送600元禮品包

除了實用的育兒資訊，現場亦設有多項免費健康檢測，包括嬰兒大便健康評估、InBody身體分析，以及骨質密度測試，讓家長全面了解的寶寶身體狀況！

是次講座費用全免，每位參加者更可獲贈總值高達600元的精美禮品包，以及15分鐘免費註冊營養師的諮詢服務。講座名額有限，有興趣的家長記得及早報名！