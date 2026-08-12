兒童便秘｜2歲童最長兩週無大便！醫：排便疼痛/憋便形成惡性循環

一名約2歲男童因長期便祕至台灣奇美醫院就診，家長表示孩子排便時總是非常用力且表情痛苦，最久甚至一至兩週才排便一次，經常需要靠浣腸協助解便，擔心是否罹患腸道疾病。



台灣經奇美醫院兒科部主治醫師胡婷勻詳細問診、肛門指診及影像檢查後，診斷為兒童排便障礙合併功能性便祕。經口服藥物治療，搭配飲食與生活習慣調整後，孩子排便逐漸恢復正常，也不再抗拒上廁所。

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排便疼痛形成惡性循環 學童更容易憋便

便祕是兒童最常見的腸胃問題之一，但許多家長過度在意排便次數，忽略糞便型態及孩子是否害怕排便。臨床上超過九成兒童便祕屬於「功能性便祕」，並非腸胃器官疾病，其中又以「憋便行為」最常見。

胡婷勻醫師表示，許多孩子因曾有排便疼痛或肛裂經驗，進而對排便產生恐懼，也有不少孩子因貪玩、環境改變或在學校不敢上廁所而刻意忍便。當糞便長時間停留在腸道內，水分被吸收後會變得更加乾硬，下次排便更疼痛，進一步加深憋便行為，形成惡性循環。

此外，蔬果與水分攝取不足、偏愛油炸及高糖食物，或奶類攝取過多，也可能影響腸道蠕動，增加便祕風險。尤其4至6個月開始添加副食品、戒尿布訓練期間，以及剛入學階段，都是兒童便祕的高峰期。

若孩子每週排便少於3次、糞便呈顆粒狀硬便、排便疼痛、需過度用力，甚至出現肛門出血、滲便等情況，且持續超過兩週，建議儘早就醫評估。

飲食與習慣調整 比單靠藥物更重要

胡婷勻醫師強調，兒童便祕治療不能只依賴藥物，而是需從飲食、行為與生活習慣同步改善。家長可每天固定安排孩子在飯後坐馬桶5至10分鐘，利用腸胃蠕動較活躍的時間建立規律排便習慣，過程中應以鼓勵取代責備，幫助孩子建立信心。

飲食方面則應增加膳食纖維與水分攝取，多選擇全穀類、蔬菜及水果，減少精緻糖與油炸食物。1歲以上兒童的奶量也不宜過多，以免影響正常飲食及纖維攝取。

若已出現嚴重宿便，醫師可能依病況使用甘油球、塞劑或軟便劑協助排便，再透過長期維持治療讓直腸功能逐漸恢復。腹部按摩或中醫調理也可作為輔助方式，但仍須經專業醫師評估。

出現警訊應就醫 排除潛在疾病問題

雖然大部分兒童便祕屬於功能性問題，但仍有少數可能與先天性巨結腸症、肛門狹窄、甲狀腺功能低下、代謝異常或神經肌肉疾病有關。

胡婷勻醫師提醒，若孩子出生48小時內未排出胎便、出現血便、生長遲緩、嚴重腹脹，或接受治療後仍無明顯改善，應盡速就醫檢查，排除器質性疾病原因。家長平時除了觀察排便次數，也應留意孩子是否出現憋便、害怕上廁所或食慾下降等情形。透過早期發現、正確治療及耐心陪伴，多數孩子都能恢復正常排便習慣，避免身心受到長期影響。

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