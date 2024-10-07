懷孕便秘｜受賀爾蒙變化影響易便秘 孕婦要識揀膳食纖維助排便

孕期期間，身體會出現賀爾蒙變化，當中常見就是懷孕便秘問題。到底如何審視日常飲食的膳食纖維攝取是否足夠？膳食纖維分為水溶性與非水溶性，兩種對排便功效稍有分別，到底其功效及食物來源是甚麼？營養師指除了膳食纖維，整體飲食與作息習慣也是息息相關！

本文作者：nutroduction



孕期的荷爾蒙變化可造成大便乾硬，出現難以排出或便秘問題。賀爾蒙的變化使孕婦身體會分沁大量黃體素。而黃體素會將增加大腸內的水份吸收，導致腸道內水分不足，大便乾硬 。

高纖飲食改善便秘

影響排便因素：膳食纖維

水溶性纖維功效：遇水會形成啫喱狀，有助軟化糞便，同時亦有減慢消化速度、穩定血糖和降膽固醇的功效。

非水溶性性纖維功效：吸收水份後會發大，增加糞便體積，及促進腸道蠕動，改善便秘。

水溶性纖維食物來源：

燕麥片 、蘋果、扁豆、蕃薯、藍莓、牛油果等。

非水溶性纖維食物來源

西蘭花 、翠玉瓜 、椰菜、西芹、全麥麵包等。

營養師提醒，除了膳食纖維外，同時也要攝取足夠水份！

《本文資料獲nutroduction授權轉載》

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