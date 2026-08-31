兒童身高｜數據指多喝牛奶可長高多3cm 專家拆解4大長高關鍵

兒童成長｜喝牛奶會長不高？完全相反！最近有數據證實，多喝牛奶反而多長3厘米！之前網絡上流傳一個迷思：「喝牛奶或睡前喝奶，反而會長不高！」，留言區看到許多爸爸媽媽非常緊張。最近終於有兒科內科醫師出來闢謠，證實數據與謠言是完全相反的。如果聽信了這個毫無根據的謠言，拒絕讓孩子補充優質鈣質與蛋白質，那才真的虧大了！

本文作者：劉學民營養師（營養師Couple食記）



多喝牛奶才會長得更高？

根據資料顯示，數據與謠言相比是完全相反的。

以日本為例，戰後政策將學童喝牛奶頻率改為每天供應後，女童平均身高從125.7厘米提高至140.3厘米；男童則由126.1厘米提高至138.9厘米。

台灣亦有資料針對國小四年級學童進行調查，「牛奶攝取較多」的孩童平均身高比「攝取較少組」整整多出了3厘米，兩組數值分別為142.4厘米及139.81厘米。

不過，長高可不能單靠牛奶，但至少數據告訴我們：喝牛奶不會阻礙發育，爸媽們可以安心給孩子飲用。

兒科專家對身高的4大建議

整理台灣兒科專家的一些建議，想要孩子解鎖最高潛力，除了喝牛奶，同時也要注意以下4件事：

1. 每日乳品量要足夠

1歲以上建議每天攝取1.5至2杯（每杯240毫升），穩定補鈣。（註：份量很重要，不用當水喝，否則會變胖呢！）

2. 六大類均衡營養

基因是藍圖，營養是磚塊，兩者缺一不可！

3. 關鍵睡眠不熬夜

晚上22:00至02:00是生長激素分泌的高峰期，睡飽才會好好長高。

4. 規律運動多曬太陽

跳繩、打球等「負重運動」結合日曬，才能讓鈣質真正吸收進骨骼。

當然，減少油炸、肥肉、高糖零食及含糖飲料，少接觸環境荷爾蒙以避免性早熟，也是非常重要的！

重點小結：沒有「喝牛奶會長不高」這回事

想要孩子高人一等，除了保持穩定的乳品攝取習慣，更要靠「全方位健康生活」來佈局！各位家長別再被沒有根據的說法誤導了。

《本文資料獲營養師Couple食記轉載，由劉學民營養師撰寫。原文為「喝牛奶會長不高？要確定捏！數據證實：多喝的反而多長 3 公分！」》