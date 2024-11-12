燕麥奶｜不能代替牛奶！鈣、蛋白質含量低外　「一原因」常喝易胖

近年來燕麥奶盛行，是許多人的早餐選擇。不過，台灣營養師李婉萍表示，燕麥奶根本不是奶，而是澱粉，會使人更快餓、吃更多，使得血糖飆升、體重增加；此外，市售燕麥奶常添加額外油，使人更容易發胖。



燕麥奶和牛奶是兩個完全不同的東西，把燕麥奶取代牛奶，會使血糖飆升。（Canva）

台灣營養師李婉萍在她Facebook影片中表示，燕麥奶和牛奶是兩個完全不同的東西，把燕麥奶取代牛奶，會使血糖飆升，讓人更快餓、吃更多，且燕麥奶不等於奶類，喝太多會讓人營養不均衡，缺蛋白質也缺鈣，且市售很多燕麥奶，都有額外添加油，喝了反而讓人變胖，瘦不下來。

針對素食、乳糖不耐症患者，李婉萍建議喝燕麥奶時，要搭配蛋白質食物食用，以避免血糖波動，且要補充高鈣食物，例如芝麻、小魚乾、豆乾、深綠色蔬菜，以利營養均衡。另外，李婉萍提醒糖尿病患者，一杯燕麥奶等於二份主食，所以要記得與澱粉類主食做替換。

台灣嘉義基督教醫院家醫科醫生安欣瑜也曾表示，燕麥奶主要營養成分為碳水化合物，蛋白質含量低於豆漿，鈣含量遠低於牛奶。觀察市售燕麥奶的營養成分，通常有非常多添加物，如結蘭膠、纖維，甚至香料和蔗糖，呼籲想要減醣、控制體重的民眾要慎選。

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