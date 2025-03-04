鮮牛奶為何比其他「牛奶」貴？製作方式不同　營養成份卻幾乎一樣

喝牛奶有益健康，但市面上品牌、種類眾多，許多人以為牛乳（牛奶）、鮮乳（鮮牛奶）沒有分別，但其實原料就不太一樣。有一名女網友表示，以前不覺得這兩種有甚麼不同，但喝過後才知道天差地別，但有內行人解釋兩者的營養成分其實一樣。



事主在Facebook「我愛全聯-好物老實說」發文表示，以前沒有特別去區分牛奶跟鮮牛奶的不同，後來有一次同時喝了純鮮牛奶跟牛奶飲品，才真正感受到兩者是截然不同，不只口感，連價格也不同，畢竟一分錢一分貨，這也讓她從此不買乳飲品。

至於如何分辨牛奶飲品、鮮牛奶的差別，事主教大家可以看原料，鮮牛奶的原料是100%生乳，其他牛奶則是水、乳粉和其他成分。她說市面上有很多品牌供大家選擇，有的是老招牌，有的是新興農場，而自己會比較想支持消費新品牌。

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貼文引起不少討論：

．「喝得出來其實鮮奶跟牛奶還是有差」

．「我都買成分是100%生乳的」

．「調和乳有它的存在市場，泡咖啡、調飲料、做點心很適合，也不傷荷包」

．「奶粉沒有不好吧，蠻多人儲存方便而購買」

．「鮮乳和牛乳的營養成份就是相同」



還有內行人解釋：

．「鮮乳與還原乳，營養成分幾乎一模一樣，政府之所以推鮮乳，主要是扶植國內酪農產業而已（進口乳多數以濃縮或者乾粉方式）。口感當然會有些微差別，但是就算鮮乳，不同廠牌、不同乳源口感也有差別」。



有網友建議可以看品名或標章來區別：

．「應該是看國產鮮乳標章吧」

．「看名稱就好，鮮乳才會寫鮮乳」

．「不是真的牛奶，旁邊會寫『乳飲品』，而且上面沒有乳牛貼紙，有乳牛貼紙的才一定是真的牛乳哦」

．「通常會很清楚標示品名『鮮乳』、『牛奶、乳』，其實不難辨識，這兩種口感差很多，價格也有明顯落差，如果無法分辨，直接選購有『鮮乳』標章的」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】